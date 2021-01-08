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هل تنهي شركة ديبل الألمانية عصر “غوغل ترانسليت” بهذه الخدمة؟

منذ 31 دقيقة
ترجمة غوغل

ترجمة غوغل

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تعتبر خدمة “ترجمة غوغل” من أفضل خدمات الترجمة على الإطلاق، لكن أطلقت شركة ألمانية منذ فترة قريبة خدمة ترجمة “مميزة” قد تهدد عرش ترجمة غوغل.

وفي التفاصيل، أطلقت شركة ديبل خدمة الترجمة DeepL، التي تهدد عرش غوغل ترانسليت.

وأوضحت الشركة الألمانية أن خدمة الترجمة DeepL الجديدة تتعلم باستمرار بفضل الذكاء الاصطناعي، وتقدم نتائج جيدة بشكل مذهل حتى مع النصوص الطويلة.

ويتيح الإصدار المجاني من الخدمة ترجمة نصوصاً تصل إلى 5 حرف حرف في المرة الواحدة.

والمميز في ذلك، عرض المرادفات لكل كلمة مترجمة، ويمكن اختيارها بحرية، وتعديل معنى الجملة وفق ذلك.

ويمكن استخدام DeepL إما في إصدار المتصفح أو تطبيقاً مجانياً لنظام التشغيل Windows أو Mac.

وبمجرد تثبيت التطبيق، تتم الترجمة بتحديد النص المعني والضغط على Ctrl C مرتين لنظام التشغيل Windows أو Command C لجهاز Mac للترجمة من 11 لغة مختلفة.

    المصدر :
  • الإمارت 24
  • وكالة الأنباء الألمانية

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