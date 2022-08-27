السبت 29 محرم 1444 ﻫ - 27 أغسطس 2022 |
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هل حقاً يقوم إنستغرام بمشاركة موقعك مع المتابعين!!

منذ 21 ثانية
تطبيق إنستغرام

تطبيق إنستغرام

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أعرب ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي عن قلقهم إزاء التسريبات التي تحدثت عن قيام تطبيق إنستغرام بمشاركة مواقعهم الجغرافية مع المتابعين.

وتعقيباً على تلك الإشاعات، نفى الرئيس التنفيذي لإنستغرام وفريق وسائل التواصل الاجتماعي في المنصة الادعاءات القائلة بأن التطبيق يتتبع بيانات الموقع ويشاركها مع المتابعين الذين يبحثون عن موقعك المحدد.

وبدأت القصة عندما تم تداول أحد المنشورات على نطاق واسع وزعم أن آخر تحديث للتطبيق على iOS يسمج للأشخاص الآن من العثور على موقعك الدقيق من انستاجرام. دفع هذا العديد من الأشخاص للذهاب إلى إعدادات تطبيق انستاجرام على هواتفهم وتعطيل أذونات الموقع للتطبيق.

واوضح آدم موسيري أن موقع جهاز انستغرام يدعم ميزات علامة الموقع ولكن التطبيق لن يشارك موقع المستخدم مع أشخاص آخرين.

جدير بالذكر ان المنشور الأصلي لم يذكر أبدًا ما إذا كانت ميزة الموقع هذه من فعل انستغرام، وبدلاً من ذلك تشير إلى “تحديث iOS جديد” بدون أساس.

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