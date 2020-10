هل زُود “آيفون 12” ببطارية أقل سعة من الهاتف السابق؟

نشر موقع macrumors، نقلا عن مركز اعتماد معدات الاتصالات الصينية، أن الهاتف الجديد زُود ببطارية أقل سعة من الهاتف السابق للشركة.

وزود هاتف iPhone 12 Pro Max ببطارية 3687 مللي أمبير، بينما يحتوي iPhone 11 Pro Max على بطارية 3969 مللي أمبير، ولم تكشف “آبل” نفسها عن سعة البطارية المدمجة.

وفقا للشركة المصنعة، يتمتع جهاز iPhone 12 Pro Max بحجم 6.7 بوصة بعمر بطارية مماثل تماما لسابقه، ما يصل إلى 20 ساعة عند مشاهدة الفيديو وحتى 80 ساعة عند الاستماع إلى الصوت.

هذا وكانت الشركة قد كشفت رسميا النقاب عن جهاز “آيفون 12” بعد طول انتظار، المدعوم بشبكة الجيل الخامس “5G”.

وأطلقت “أبل” الجهاز بخمسة خيارات ملونة: الأسود والأبيض والأحمر والأخضر والأزرق.

