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هل زُود “آيفون 12” ببطارية أقل سعة من الهاتف السابق؟

منذ ساعتين
آخر تحديث: 21 - أكتوبر - 2020 8:35 مساءً
آيفون 12 برو ماكس

آيفون 12 برو ماكس

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نشر موقع macrumors، نقلا عن مركز اعتماد معدات الاتصالات الصينية، أن الهاتف الجديد زُود ببطارية أقل سعة من الهاتف السابق للشركة.

وزود هاتف iPhone 12 Pro Max ببطارية 3687 مللي أمبير، بينما يحتوي iPhone 11 Pro Max على بطارية 3969 مللي أمبير، ولم تكشف “آبل” نفسها عن سعة البطارية المدمجة.

وفقا للشركة المصنعة، يتمتع جهاز iPhone 12 Pro Max بحجم 6.7 بوصة بعمر بطارية مماثل تماما لسابقه، ما يصل إلى 20 ساعة عند مشاهدة الفيديو وحتى 80 ساعة عند الاستماع إلى الصوت.

هذا وكانت الشركة قد كشفت رسميا النقاب عن جهاز “آيفون 12” بعد طول انتظار، المدعوم بشبكة الجيل الخامس “5G”.

وأطلقت “أبل” الجهاز بخمسة خيارات ملونة: الأسود والأبيض والأحمر والأخضر والأزرق.

وكانت قد أعلنت شركة آبل 13 أكتوبر عن سلسلة هواتف آيفون 12 وجاء ذلك في فعاليتها السنوية، والتي نظمتها هذا العام عبر الإنترنت بسبب جائحة كورونا، التي تضم “آيفون 12″ و”آيفون 12 ميني” “وآيفون 12 برو” و”أيفون 12 برو ماكس”، والتي ستكون بأحجام مختلفة.

وتستخدم هذه الأجهزة أحدث معالجات هواتفها بيونيك 14 المتطورة، مجهزة لاستخدام شبكات الجيل الخامس.

وعملت الشركة العملاقة على تحسين عدسات الكاميرا التي تستخدمها لالتقاط أفضل صورة بدقة عالية، وكما عدلت بالتصميم الخارجي لهذه الهواتف بأحجام أكبر من الأحجام السابقة.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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