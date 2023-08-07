هل سألت نفسك يوماً.. كيف يدفن مَن يموت في الفضاء؟

توفي 20 شخصا خلال أكثر من 60 عامًا من استكشاف البشر للفضاء، بما في ذلك 14 في حوادث بين عامي 1986 و2003، و3 رواد خلال مهمة سويوز 11 في عام 1971، و3 في حريق منصة إطلاق أبولو 1 في 1967.

بالنظر إلى تعقيد رحلات الفضاء البشرية، يثير عدد الوفيات التي حدثت حتى الآن الاهتمام. ومع ذلك، تخطط ناسا لإرسال طاقم إلى القمر في عام 2025 ورواد فضاء إلى المريخ في العقد المقبل.

أصبحت الرحلات الفضائية التجارية أمرًا روتينيًا، ومع زيادة شيوع السفر إلى الفضاء، تزداد احتمالية وفاة شخص ما في طريقه.

تطرح هذه الحقيقة الكئيبة ولكن الضرورية سؤالًا: ماذا يحدث للجسد إذا توفي شخص في الفضاء؟

يقول الطبيب بمعهد الأبحاث الانتقالي لصحة الفضاء، إيمانويل أوركويتا، لـ science alert، إنه وفريقه يسعون للتأكد من أن المستكشفين الفضائيين يتمتعون بصحة جيدة قدر المستطاع خلال مهامهم.

وقال إنه إذا توفي شخص في مهمة تدور حول الأرض المنخفضة، مثل محطة الفضاء الدولية، يمكن للطاقم إعادة الجسم إلى الأرض في كبسولة خلال ساعات قليلة.

وإذا حدث ذلك على سطح القمر، يمكن للطاقم العودة إلى الأرض مع الجثة في غضون أيام قليلة. وتتبع وكالة ناسا بروتوكولات مفصلة لمعالجة مثل هذه الحالات.

نظرًا للعودة السريعة، قد لا يكون الاهتمام الرئيسي لناسا هو الحفاظ على الجثة، بل بالأحرى ضمان عودة الطاقم المتبقي بأمان إلى الأرض.

ومن المتوقع أن تكون الأمور مختلفة إذا توفي رائد الفضاء خلال رحلة تبلغ 300 مليون ميل إلى المريخ.

في هذا السيناريو، قد لا يتمكن الطاقم من إعادة الجسم إلى الأرض بسبب المسافة الهائلة والتحديات التقنية واللوجستية المرتبطة بذلك. من المحتمل أن يتم تجميد الجسم في المركبة الفضائية أو إبقائه في مكانه حتى عودة مهمة استرجاع المركبة إلى الأرض في المستقبل.

يتطلب التعامل مع الموتى في الفضاء تحضيرًا مسبقًا وإجراءات دقيقة. يجب على البعثات الفضائية ووكالات الفضاء والفرق الطبية التخطيط لهذا السيناريو وضمان توفر الموارد والمعدات اللازمة للتعامل مع حالات الوفاة في الفضاء.

ومن الجدير بالذكر أن هناك بعض الدراسات والأبحاث التي تجري حول تطوير تقنيات للتعامل مع الموت في الفضاء بشكل أفضل، مثل تقنيات حفظ الجثث والتخلص منها بشكل آمن وفعال في الفضاء الخارجي.