هل نودّع فحوص الـ PCR.. تطبيق على الهواتف الذكية يكشف الإصابة بكورونا

أفادت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية بأنّ العلماء طوّروا تطبيقًا للأجهزة الذكية يمكنه أن يحدد ما اذا كان الشخص مصابًا بكوفيد ١٩.

اسم التطبيق “ريس أب” resapp، وهو يستخدم آلة تستطيع أن تحلل أصوات السعال.

وأشارت الصحيفة الى أنه خلال اختبار التطبيق، وجد القيّمون أن التطبيق تمكّن من كشف كوفيد ١٩ في ٩٢ بالمئة من الأشخاص المصابين.

في هذا السياق، قالت البروفيسورة “كاترين بينّيت” عضو في فريق التطبيق إنّ الوضع الوبائي وتطور الجائحة يعنيان أننا نحتاج الى معدات تشخيصية توازن اعتمادنا الحالي الكبير على الفحوص السريعة وال PCR، مشيرةً الى ان التطبيق الجديد سيساهم في تخفيض عدد فحوص الPCr وفحوص الانتيجين السريعة المطلوبة.

ويعتمد التطبيق على آلة تستطيع أن تلتقط اشارات معينة في السعال.

وفي خلال المرحلة التجريبية، اعتمد الفريق المسؤول على ٧٤١ مريضًا في الولايات المتحدة والهند، من بينهم ٤٤٦ مصابون بكورونا.

وملأ المشاركون استطلاعًا عن الاعراض التي كانوا يختبرونها، وقاموا بالسعال على هاتف ذكي يتضمن تطبيق resapp.

وكشفت النتائج أن التطبيق كان قادرًا على تحديد الفيروس في ٩٢ بالمئة من الأشخاص المصابين بشكل صحيح.

في فحوص لاحقة، اختبر الباحثون ما اذا كان التطبيق يكشف وجود كورونا فقط، من خلال تجربته على سعال ألف و٧ مرضى يواجهون اضطرابات تنفسية أخرى.

ووجدت النتائج ان التطبيق يكشف بدقة الاصابة بكوفيد فقط.

الى ذلك، ذكر المطوّرون ان التطبيق سيُستخدم بداية في الاماكن حيث فحوص كورونا الدورية مطلوبة، مثل الأماكن الخاصة بالسفر والنشاطات الرياضية و الصحية.