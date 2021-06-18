هل يؤثر لقاح "كورونا" على أعداد الحيوانات المنوية عند الرجال؟

يتخوف البعض من تأثير لقاح فيروس كورونا على الحيوانات المنوية لدى الرجال، ولكن خلصت دراسة طبية حديثة إلى أن أعداد الحيوانات المنوية التي ينتجها الرجال لم تتضرر من جراء لقاح فيروس كورونا.

وتردد بعض الرجال في الحصول على اللقاح الذي يقي من مرض “كوفيد- 19” بسبب مخاوف من تأثيره على حيواناتهم المنوية. لكن شبكة “سي إن إن” الأميركية قالت إن الدراسة الجديدة دليلا ينسف تلك المخاوف وتشجع الرجال على أخذ اللقاح.

وأوضحت الدراسة التي نشرت في دورية الجمعية الطبية الأميركية، الخميس، أن عدد الحيوانات المنوية أو جودتها لم تتأثر لدى الرجال الذين أخذوا جرعة أو جرعتين من لقاحي فايزر ومودرنا.

وقال المدير الطبي المشارك لمعهد التكاثر البشري في شيكاغو، ديفيد كوهين: “لدينا الآن دليل من شأنه أن يطمئن الرجال من أن خطر التحصين على عدد الحيوانات المنوية منخفض للغاية”.

واستخدمت الدراسة عينات السائل المنوي من 45 رجلا تتراوح أعمارهم بين 25 -31 عاما، تم فحصهم مسبقا للتأكد من خلوهم من مشاكل تتصل بالخصوبة.

وأخذت عينات من الحيوانات المنوية من هؤلاء قبل منحهم الجرعة الأولى، وبعد 70 يوما من تلقي الجرعة الثانية تم أخذ عينات مماثلة من أفراد العينة.

وأخضع الباحثون عينات الحيوانات المنوية للفحص لمعرفة طبيعة تركيزها وحركتها والعدد الكلي لها.

وقال مؤلف الدراسة رانجيث راماسامي، مدير الطب التناسلي الذكري والجراحة في نظام الصحة بجامعة ميامي: “لم نجد أي تغييرات في معايير الحيوانات المنوية لدى الرجال الأصحاء الذين درسناهم والذين تلقوا جرعتي لقاح كورونا ذات تقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال”.

ولم تختبر الدراسة لقاحات أخرى مثل جونسون آند جونسون وأسترازينيكا.