هل يضيف “تويتر” زر “unlike” ؟

على غرار “فيسبوك” يبدو أن شركة تويتر تفكر جديا في إضافة زر “عدم الإعجاب” إذ لا يوجد على تطبيق التغريدات سوى زر اللايك، بعكس فيسبوك الذي يتيح لمستخدميه وضع مختلف ردات الفعل المتباينة بين حزن وضحك وحب وإعجاب وغضب أيضا، بدون اللجوء إلى زر الـ unlike.

,كشف مسؤول بشركة تويتر أنها تدرس إمكانية إضافة زر عدم الإعجاب، أو القدرة على التصويت السلبي للتغريدات التي لا تعجب المستخدمين، وذلك على غرار مواقع شهيرة، مثل: (رديت) Reddit.

وقال رئيس المنتجات لدى تويتر (كايفون بايكبور) ردًا على تغريدة من خبيرة الأمن السيبراني (جاكي سنيج) لحملة الرئيس الأمريكي الفائز (جو بايدن)؛ اقترحت فيها “إضافة زر لإبداء عدم الإعجاب، أو إمكانية التصويت السلبي”: إن هذا مما تدرسه الشركة في الوقت الحالي.

ومع أن تويتر تقول دائمًا: إنها تدرس إضافة ميزات جديدة، إلا أن تلك الميزات قد لا ترى النور. ولكن أن يكشف مسؤول بالشركة عن دراسة إضافة ميزة طال انتظارها قد يعني أن الشركة قد تطلقها فعلًا في ظل الجدال السائد على المنصة، خاصةً أثناء الأحدث المهمة، مثل: انتخابات الرئاسة الأمريكية.

Instead of feature development how about you focus on the following REAL PROBLEMS instead:

> Removing all coordinated inauthentic behavior

> Improving user experience regarding harassment and reporting

> Add dislike button or downvote capability

> Disinformation harming users https://t.co/NW7iynPaf4

— jackie ✨ (@find_evil) November 17, 2020