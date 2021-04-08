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هل يمتلك مارك زوكربيرغ حساباً في "سيغنال"؟

8 - أبريل - 2021
مارك زوكربيرغ مؤسس فيسبوك

مارك زوكربيرغ مؤسس فيسبوك

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كشف التقني ديف ووكر، حقيقة امتلاك مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة “فيسبوك”، حسابا في تطبيق “سينغال” أكبر منافس لـ”واتسآب”.

وكشف ووكر أنه اكتشف اسم زوكربيرغ وتفاصيله، بعد واقعة تسريب البيانات التي تعرض لها “فيسبوك” مؤخرا، حيث قام بالبحث في تطبيق “سيغنال”، وعثر عليه بالفعل، بحسب ما نشره موقع “ماشابل”.

وأوضح تقرير صحفي نشرته “ديلي ميل”، أنه إذا كان حساب زوكربيرغ بالفعل، فلن تكون هذه هي المرة الأولى التي ينشئ فيها الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك ملفا شخصيا على منصة منافسة، بعد أن جرب تويتر و”غوغل+”.

وأكد ووكر، أن الحساب المرتبط برقم هاتف زوكربيرغ أُغلق يوم الاثنين، بعد أيام قليلة من اكتشافه لأول مرة، ويُعتقد أن المعلومات الموجودة في منتدى الهاكر، والتي تظهر رقم هاتف زوكربيرج تعود إلى عدة سنوات.

يشار إلى أنه تم العثور على تفاصيل من أكثر من 500 مليون مستخدم على “فيسبوك”، متاحة على موقع إلكتروني للمتسللين الأسبوع الماضي، ويعتقد أن منهم زوكربيرج.

ومن جانبها أعلنت شركة مينلو بارك بولاية كاليفورنيا في بيان، أن “هذه بيانات قديمة تم الإبلاغ عنها سابقًا في عام 2019، واكتشفنا هذه المشكلة وأصلحناها في أغسطس 2019″، وذلك بحسب “سبوتنيك”.

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