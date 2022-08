هل يمتلك مارك زوكربيرغ حساباً في "سيغنال"؟

كشف التقني ديف ووكر، حقيقة امتلاك مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة “فيسبوك”، حسابا في تطبيق “سينغال” أكبر منافس لـ”واتسآب”.

وكشف ووكر أنه اكتشف اسم زوكربيرغ وتفاصيله، بعد واقعة تسريب البيانات التي تعرض لها “فيسبوك” مؤخرا، حيث قام بالبحث في تطبيق “سيغنال”، وعثر عليه بالفعل، بحسب ما نشره موقع “ماشابل”.

In another turn of events, Mark Zuckerberg also respects his own privacy, by using a chat app that has end-to-end encryption and isn't owned by @facebook

This is the number associated with his account from the recent facebook leak. https://t.co/AXbXrF4ZxE

— Dave W. (@Daviey) April 4, 2021