هل يوجد ذهب على سطح المريخ؟

محاولة اكتشاف اسرار الفضاء والكواكب والكويكبات، وما تحتويه وفيما ان كانت تصلح للحياة وكيفية تكونها، كانت ولا تزال محط اهتمام العلماء.

وفي اخر ما اعلن عنه من اكتشافات مثيرة، ما قاله عالم آثار افتراضي من تايوان ، سكوث وارنغ، والذي غير تخصصه حيث أصبح عالم جيولوجيا افتراضي، حيث اعلن عن وجود ذهب على سطح المريخ.

وقال إن هناك كلودايك الحقيقي وجبالا ذهبية اكتشفها استنادا إلى مخدم Google Mars الذي يقوم على صور فوتوغرافية التقطها مسبار أمريكي محلق في مدار الكوكب الأحمر.

ويعتبر، وارنغ، أن المادة الصفراء المتلألئة في الشمس والتي تحيط بحفرة “لومونوسوف” الناجمة عن سقوط كويكب هي الذهب. وإذا كانت تلك المادة اللامعة ذهبا بالفعل فمن الصعب أن نتصور كميته في واقع الأمر، مع العلم أن الجبال الذهبية تمتد أحيانا إلى مسافة 12 كيلومترا وعرضها 3.5 كيلومتر.

إذن فمن أين أتى الذهب إلى سطح المريخ؟ هل أتى من جوفه نتيجة سقوط كويكب عملاق، ما تسبب في نشوء حفرة بقطر 120 كيلومترا؟ وربما هناك كويكب أحضر الذهب إلى سطح المريخ؟ ويرى العلماء أن كلا الاحتمالين واردان.

على كل حال فإن فكرة استصلاح المريخ تكتسب مغزى حقيقيا. وسيتم تعويض نفقات الرحلات الفضائية إلى الكوكب الأحمر بسهولة، وذلك بحسب ” كومسومولسكايا برافدا”.