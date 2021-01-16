هواتف ”Galaxy S21“ ستكون متاحة بمعظم دول العالم في 29 يناير

أعلنت شركة ”سامسونغ“ الكورية ، عن بدء تلقي الطلبات المسبقة لجميع هواتف سلسلة ”Galaxy S21“ بدءًا من اليوم، ومن المقرر شحن الأجهزة إلى معظم دول العالم في 29 يناير.

وأعلنت الشركة أنه في حالة طلب أحد الألوان الحصرية، سيستغرق الأمر من 3 إلى 5 أسابيع إضافية، كما أعلنت الشركة عن بعض العروض المجانية مع الطلبات المسبقة، حتى 28 يناير، والتي تختلف بحسب المنطقة.

ففي الولايات المتحدة، من المقرر أن يحصل المستخدمون الذين سيطلبون Galaxy S21 و S21 + على 200 دولار من Samsung Credit لإنفاقها على الملحقات التي يختارونها، بالإضافة إلى متتبع Galaxy Smart Tag الجديد من سامسونغ.

فيما يحصل الأشخاص الذي سيطلبون هاتفي S21 و S21 + في ألمانيا، وفرنسا، والمملكة المتحدة، على سماعات Galaxy Buds Live، ومتتبع SmartTag أيضًا، والأشخاص الذين سيطلبون هاتف S21 Ultra سيحصلون على سماعة Galaxy Buds Pro بدلًا من ذلك.

ومن المقرر أن يباع S21 و S21 + و S21 Ultra بسعر 799 دولارًا و 999 دولارًا و 1199 دولارًا على التوالي، فيما يباع في ألمانيا بسعر 849 يورو و 1049 يورو و 1249 يورو، وفي فرنسا 859 يورو و 1059 يورو و 1259 يورو، ويختلف السعر بحسب المنطقة والبلد.