هواتف iPhone 12 mini و 12 Pro Max للبيع في أكثر من 35 دولة

أعلنت العملاقة الأمريكية شركة “أبل” عن طرح هاتفي ”iPhone 12 mini“ و ”12 Pro Max“ للبيع في أكثر من 35 دولة حول العالم ، وذلك بعد إطلاقه رسميا قبل ثلاثة أسابيع.

وكان العملاء في أستراليا، ونيوزيلندا، أول من تسلم الأجهزة الجديدة؛ بسبب اختلاف التوقيت الزمني، يليهما بعض الدول في منطقة آسيا، والمحيط الهادئ، والشرق الأوسط، وأوروبا، وأمريكا الشمالية.

وعلى الجانب الآخر، يتعين على العملاء في البرازيل، وكوريا الجنوبية، و 25 دولة أخرى، الانتظار، حيث تبدأ الطلبات المسبقة في 20 نوفمبر مع بدء تسليم الأجهزة في 27 نوفمبر.

ويعد هاتف ”iPhone 12 mini“ أصغر وأخف هاتف يعمل بالجيل الخامس في السوق، فيما يعد ”12 Pro Max“ أكبر هاتف آيفون على الإطلاق بشاشة مقاس 6.7 بوصة.

ويباع ”iPhone 12 mini“ في الولايات المتحدة الأمريكية بسعر 699 دولارًا، فيما يباع ”12 Pro Max“ بسعر 1099 دولارًا.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن شركة آبل تكافح لإنتاج وحدات جديدة من أحدث إصداراتها من هواتف iPhone 12، خاصة هاتف iPhone 12 Pro؛ بسبب القيود التجارية، وتباطؤ عملية التصنيع بسبب وباء فيروس كورونا، مما يصعّب قدرتها على تلبية طلبات متزايدة.

وذكرت التقارير أن آبل مستعدة للتضحية بإنتاج مليوني جهاز iPad؛ من أجل توفير مكونات جديدة لخطوط إنتاج iPhone لمواكبة الطلب المرتفع.