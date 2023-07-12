هواوي تطلق تلفازها الذكي الجديد.. المواصفات الكاملة

أعلنت شركة هواوي عن إطلاق التلفاز الذكي Smart Screen S3 Pro الجديد، الذي يأتي بشاشة قياس 86 بوصة.

وأوضحت الشركة الصينية أن التلفاز الذكي Smart Screen S3 Pro الجديد يمتاز بدقة الوضوح 4K وبمعدل تنشيط صورة يبلغ 120 هرتز، مع تغطية نطاق الألوان DCI-P3 بنسبة تصل إلى 92%.

ويعمل التلفاز الذكي Smart Screen S3 Pro الجديد بنظام التشغيل HarmonyOS ويشتمل على 3 منافذ HDMI 2.1.

تمكنت شركة هواوي من شق طريقها نحو منافسة كبرى الشركات العالمية في مجال صناعة وتطوير الهواتف الذكية وتزويد البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وصناعة معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية وتطوير الذكاء الاصطناعي، فباتت من ضمن أكبر ثلاث شركات في هذا المجال على مستوى العالم.