برامج

شاهد اخر حلقاتنا اونلاين
استمع لاذاعتنا

هواوي تطلق سماعات FreeBuds 4i الجديدة

منذ 10 ساعات
آخر تحديث: 22 - مارس - 2021 3:46 مساءً

FreeBuds 4i

A A A
طباعة المقال

أعلنت شركة ”هواوي“ الصينية، اليوم الإثنين، إطلاق سماعات أذن جديدة باسم Huawei FreeBuds 4i والتي توفر صوتا عالي الجودة وعمر بطارية طويل الأمد تدوم لمدة 10 ساعات مع ميزة إلغاء الضوضاء النشط (ANC)، وتأتي مع تصميم عصري ومريح.

وترث سماعات Huawei FreeBuds 4i الميزات القوية من سلسلة سماعات Huawei FreeBuds، بما في ذلك تقنية إلغاء الضوضاء النشطة وعمر بطارية طويل، وتوفر صوتا واضحا للغاية، مما يتيح لجميع المستخدمين الاستمتاع بتجربة صوتية غير مسبوقة.

وستتوفر سماعة Huawei FreeBuds 4i للطلب المسبق، بدءا من 25 مارس الجاري، مع صندوق هدايا بمكبر صوت بلوتوث، واشتراك لمدة 3 أشهر في Huawei Music، وخدمة ضمان لمدة 15 شهرا.

وتتميز سماعات Huawei FreeBuds 4i بمكونات مخصصة، بما في ذلك محركات ديناميكية كبيرة بحجم 10 مم لتقديم سعة أكبر لجهير صوت قوي. في الوقت نفسه، يضمن الهيكل الرائع للحد من ضوضاء الرياح اتساق المؤثرات الصوتية الناتج لجعل الاستماع إليها مريحا.

    المصدر :
  • إرم نيوز

المزيد من تكنولوجيا وعلوم

فيسبوك
فيسبوك تحذف أكثر من مليون حساب وتوظيف الآلاف للمراقبة
بتقنية HDR10 … “سامسونغ” تكشف النقاب عن شاشات عالية الدقة
ناسا
ناسا تطمئن: كويكب ضخم مرّ بسلام قرب الأرض‎

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

نفق- تعبيرية
بالفيديو: أمريكية تعثر على ملجأ من القنابل الذرية في غرفة نومها
رامز جلال
أبرز ضحايا برنامج رامز جلال في رمضان 2021
ماكرون
مصدر فرنسي لـ”صوت بيروت انترناشونال”: 132 حساباً تحت المجهر الاوروبي والعقوبات أشد فتكاَ من الاميركية