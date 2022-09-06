بالصور.. شركة هواوي تعلن عن سلسلة هواتف Mate 50 المتميزة

كشفت عملاق التكنولوجيا الصينية “هواوي” (الثلاثاء 6-9-2022) عن سلسلة هواتف Mate 50 التي تنطلق بمعالج Snapdragon 8+ Gen 1، وعدسات متغيرة.

انطلقت سلسلة هواتف Mate 50 رسمياً، والتي تتضمن الإصدار الرئيسي Mate 50، وهاتف Mate 50 Pro، إلى جانب إصدار الشركة الخاص Mate 50 RS Porsche.

تدعم هواوي الإصدارات الجديدة من سلسلة هواتف Mate 50 برقاقة معالج Snapdragon 8+ Gen 1، إلا أن الهواتف لا تدعم الإتصال بشبكات 5G.

ويتوفر إصدار Pro بسعة تخزين تصل إلى 512 جيجا بايت، والذي يدعم أيضاً التخزين الخارجي في بطاقة NM بسعة تصل إلى 256 جيجا بايت.

أيضاً يضم Mate 50 Pro شاشة OLED بحجم 6.74 إنش، وتدعم معدل تحديث 120Hz، كما تدعم الشاشة عمق ألوان 10 بت، وتأتي بدقة 1212 في 2616 بيكسل، وهي دقة عرض غير تقليدية ويعود ذلك لنتوء الشاشة.

كما يأتي إصدار Pro بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل مع ميزة التثبيت البصري، وتضم الكاميرة عدسات متغيرة بعدد 6 من الشفرات بفتحة عدسات من f/1.4 إلى f/4.0.

ويأتي المستشعر الثاني بزوايا عرض فائقة الإتساع ودقة 13 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.2، كما تتضمن إعدادات الكاميرة مستشعر بدقة 64 ميجا بيكسل وعدسات telephoto لتكبير بصري حتى 3.5 مرة، مع فتحة عدسات f/3.5، ودعم التثبيت البصري، وتأتي هذه الكاميرة بمستشعر RYYB.

كما تدعم هواوي نظام الكاميرة بمستشعر متعدد الأطياف بعدد 10 من القنوات، ويدعم الضبط التلقائي بالليزر.

من جانب أخر يأتي الإصدار الخاص RS Porsche بمستشعر periscope telephoto بدقة 48 ميجا بيكسل للتكبير البصري، وأيضاً لدعم لقطات macro.

أيضاً تتضمن الكاميرة الأمامية مستشعر بدقة 13 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع وفتحة عدسات f/2.4، مع مستشعر 3D ToF لدعم ميزة التسجيل بالتعرف على الوجه.

من جانب أخر يضم Mate 50 Pro بطارية بقدرة 4700 mAh، والتي تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 66W، والشحن اللاسلكي بقدرة 50W، ويأتي الهاتف بنمط توفير إستهلاك الطاقة الذي يدعم إستمرار الهاتف بعمر شحن يصل إلى 3 ساعات عند نسبة 1%.

كما تتوفر إختيارات بتصميم جلدي أو زجاجي بألوان البرتقالي، والأزرق، والفضي وبتصميم جلدي الأسود، والبنفسجي، أيضاً يتوفر Mate 50 RS بألوان الأزرق والبنفسجي بتصميم من السيراميك في الغطاء الخلفي.

الهواتف تدعم بروتوكول “Beidou Satellite Message 3” للإتصال بالقمر الصناعي، لدعم المستخدم بإرسال رسائل في المواقع التي لا يتوفر بها تغطية للإتصالات الخلوية.

من جانب أخر يأتي الإصدار الرئيسي Mate 50 بشاشة OLED بحجم 6.7 إنش، ومعدل تحديث 90Hz، ونفس دقة عرض إصدار Pro، وعمق ألوان 10 بت.

أيضاً تأتي الكاميرة الرئيسية والكاميرة المميزة بزوايا عرض فائقة الإتساع بنفس مواصفات إصدار Pro مع العدسات المتغيرة، بينما تختلف كاميرة telephoto المميزة بدقة 12 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.4، وتدعم التكبير البصري حتى 5 مرات.

ويضم هذا الإصدار بطارية بقدرة 4460 mAh، ويأتي بنفس تقنية الشحن السريع المميزة لإصدار Pro، وتنطلق الهواتف بنظام HarmonyOS 3.0، ويتوفر Mate 50 Pro بسعر 980 دولار، ويأتي هاتف Mate 50 بسعر يبدأ من 720 دولار، وينطلق الإصدار الخاص Mate RS Porsche بسعر 1870 دولار.