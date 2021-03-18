هواوي تكشف عن ساعتها الذكية Watch Fit Elegant

كشفت شركة هواوي الصينية عن موعد إطلاق ساعتها الذكية Watch Fit Elegant الجديدة، المقرر في 23 آذار/مارس الجاري.

ويمتاز الإصدار الأنيق من الساعة الذكية ببعض التغييرات البسيطة مقارنة بالإصدار العادي Watch Fit، حيث اعتمدت الشركة الصينية على المزيد من الأجزاء المعدنية بتصميم أكثر أناقة من الأجزاء البلاستيكية، ومع ذلك لا يتجاوز وزن الساعة الذكية الجديدة 27 جراما.

وأوضحت الشركة الصينية أن ساعتها الذكية الأنيقة تتوافر باللون الأسود Midnight واللون الأبيض Frosty.

وقامت هواوي بتجهيز ساعتها الذكية Watch Fit Elegant الجديدة بسوار من المطاط الصناعي بدلا من السيليكون، حتى يكون أكثر ملاءمة للبشرة، وبخلاف ذلك يتطابق الإصدار الأنيق الجديد مع الإصدار العادي من الساعة الذكية، حيث تشتمل باقة التجهيزات التقنية على شاشة OLED قياس 1.64 بوصة وبدقة وضوح 456 x 280 بيكسل، مع 96 وضعا للتدريبات الرياضية والتعرف التلقائي على التدريب والإجهاد، كما يتوافر بها مستشعر قياس معدل نبضات القلب SpO2.

وبالإضافة إلى ذلك أعلنت هواوي عن إطلاق سوار اللياقة البدنية Band 6 الجديد في 31 آذار/مارس الجاري، والذي يأتي مزودا بشاشة لمسية OLED قياس 1.47 بوصة، ولا يتعدى وزنه 18 جراما، ويوفر العديد من الوظائف مثل قياس معدل نبضات القلب ومعدل تشبع الأكسجين في الدم، ومراقبة النوم بواسطة تقنية TruSleep، مع 96 وضعا للتدريبات الرياضية وكذلك التحكم في تشغيل الموسيقى.

وأعلنت شركة هواوي عن طرح سوار اللياقة البدنية Band 6 باللون الأخضر Forrest والأسود Graphite والوردي Pink والكهرمان Sunrise، ولم تصفح الشركة الصينية عن أية بيانات بخصوص أسعار الساعة الذكية الجديدة Watch Fit Elegant الجديدة أو سوار اللياقة البدنية Band 6 في أسواق المنطقة العربية.