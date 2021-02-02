هواوي تكشف موعد طرح هاتفها “Mate X2” القابل للطي

تعتزم شركة ”هواوي“ الصينية عن إطلاق إصدارها الجديد القابل للطي ”MATE X2″، في حدث يعقد بنهاية شهر كانون الثاني/فبراير الجاري، حسب ما كشفته أحدث التسريبات.

ووفقاً للتسريبات، التي نُشرت على موقع ”ويبو“ الصيني، سيتم تشغيل هاتف ”Mate X2“ بواسطة معالج ”Kirin 9000″، بدقة تصنيع 5 نانومتر، ويأتي أيضًا بتقنيات جديدة.

وتستعد ”هواوي“ لطرح الهاتف بتصميم قابل للطي إلى الداخل، إلا أنه يختلف عن تصميم هواتف ”سامسونغ“ القابلة للطي، كما يبلغ حجم الهاتف 161.8 × 145.8 ملم، وسمك 8.2 ملم، وحجم الشاشة عند فتح الهاتف سيكون 8.01 بوصة، وعند الطي سيكون 6.45 بوصة.

ويضم الهاتف بطارية سعة 4400 مللي أمبير، كما يأتي الهاتف مدعوما بتقنية الشحن السريع بقوة 66 واط، ويتميز الهاتف بدقة عرض 2480 في 2220 بيكسل.

وتأتي شاشة الهاتف من تصنيع شركتي ”Samsung“ و“BOE“، ويدعم الهاتف معدل تحديث 120 هرتز، ويستخدم زجاج (CPI) مقاوما للخدش، ومن المتوقع أن يأتي الهاتف بتقنية البلوتوث 5.1، ونظام ”Android 10″، وواجهة ”EMUI 11“.