هواوي توجه ضربة موجعة جديدة لآبل

كشفت شركة هواوي الأسبوع الماضي عن ساعتها الذكية الجديدة (Huawei Watch GT 4)، بمجموعة هائلة من المزايا.

وتعد ساعة هواوي، ضربة موجعة جديدة لشركة آبل، لأنها تتفوق علي Apple Watch Ultra 2 في معظم المزايا، وبأقل من ثلث سعرها.

يبلغ سعر ساعة هواوي 270 يورو، مقابل 900 يورو لساعة آبل.

وكانت هواوي نجحت في توجيه ضربة عنيفة لآبل، عبر إطلاق هاتف ميت 60 برو.

وتحتشد (HUAWEI Watch GT 4) بكثير من المزايا، من بينها عداد جديد للسعرات الحرارية، ومزيد من أوضاع الرياضة والنشاط لتتبع اللياقة البدنية مع تحسين في دقة وموثوقية المستشعرات ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، حسب البوابة العربية للأخبار التقنية.

تأتي ساعة هواوي الجديدة Watch GT 4 بتصميم كلاسيكي يشبه الساعات التقليدية، ومع ذلك فإن التصميم أنيق جدًا ويوحي بالفخامة والرقي. وتأتي هذه الساعة بخيارين فيما يتعلق بالحجم والتصميم، وهما: طراز 41 ملم مع تصميم Pendant، وطراز 46 ملم مع تصميم Octogonal.

يحتوي طراز 46 ملم على شاشة 1.43 بوصة، أما شاشة طراز 41 ملم فهي 1.32 بوصة، وكلتا الشاشتين من نوع (AMOLED) بدقة 466×466 بكسلًا وبكثافة 326 بكسلًا في البوصة الواحدة لطراز 46 ملم، و352 بكسلًا في البوصة الواحدة لطراز 41 ملم.

وتحتوي ساعة هواوي Watch GT4 على مجموعة واسعة من مزايا تتبع اللياقة البدنية والمؤشرات الصحية، وتتبع النوم وغير ذلك. إذ تتضمن هذه الساعة مزية (مراقبة النوم) Sleep Monitoring، التي تتتبع دورات نومك وتساعدك في تحسين عادات نومك.

وتراقب ميزة (الوعي بالتنفس أثناء النوم) معدل ضربات قلبك، ونسبة (تشبع الأكسجين في الدم) SPO2 أثناء النوم وتنبهك إلى أي مشاكل في التنفس.

ومن الإضافات الجديدة أيضًا: ميزة (إدارة الدورة الشهرية)، التي تقول شركة هواوي أنها أدق بنسبة 15% في تنبؤات الدورة الشهرية مقارنة بالساعات الذكية السائدة.

تتتبع هذه التقنية معدل ضربات القلب للنساء أثناء النوم، ودرجة حرارة الجسم أثناء النوم، والعوامل الفسيولوجية الأخرى للتنبؤ بالدورة الشهرية وتسجيل الأعراض في الوقت الفعلي.

وبالنسبة للتمرين في الهواء الطلق، توفر تقنية GNSS تحديدًا أدق للموقع بنسبة 30%، حتى حينما تكون محاطًا بالمباني الشاهقة. ويمكن للساعة تتبع مجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية تصل إلى أكثر من 100 نشاط.

وهناك أيضًا حلقات النشاط التي توفر معلومات سريعة عن أدائك خلال اليوم، إذ تُظهر السعرات الحرارية المحروقة، ومدة التمرين، وغيرها.

يتيح لك عداد السعرات الحرارية تحميل معلومات السعرات الحرارية لعدة وجبات يوميًا، منها الوجبات الخفيفة، وإضافة الملاحظات والصور، وإضافة أوقات الوجبات، وتحديد عدد السعرات الحرارية المستهدفة حتى تتمكن من مراقبة أهدافك فيما يتعلق بالسعرات الحرارية بدقة أكثر.

يمكنك إدخال البيانات عبر تطبيق HUAWEI Health في تبويب الوزن، ولكن يمكنك الوصول إلى نظرة عامة عن بياناتك في ساعة GT 4 عبر تطبيق Stay Fit. كما يمكنك تصدير بياناتك الصحية ومزامنة الإحصائيات مع تطبيقات الطرف الثالث مثل: Strava و Komoot و Adidas Running.

ختلف طرازا 41 ملم و46 ملم فيما يتعلق بعمر البطارية، إذ تدوم بطارية الطراز الأكبر لمدة 14 يومًا، أما بطارية الطراز الأصغر فتدوم حتى 7 أيام.

ويمتاز كلا الطرازين بعمر بطارية أطول بنسبة 20 % مقارنةً بساعة Watch GT3، وتأتي السلسلة الجديدة أيضًا مع إصدار محسن من مزية (التشغيل الدائم للشاشة) Always-On Display.

ويبدأ سعر طراز 46 ملم من 250 يورو، وهذا السعر مخصص للسوار المطاطي الأسود، وهناك خيار لسوار جلدي بني وأخضر بسعر 270 يورو.

أما الطراز الأعلى سعرًا فهو الإصدار الفولاذي بسعر 350 يورو، الذي يحتوي على سوار مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ. ويبدأ سعر طراز 41 ملم من ساعة هواوي الجديدة من 250 يورو، وفي هذه الحالة تحصل على سوار من الجلد الأبيض.