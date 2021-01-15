هواوي يقدم عدد من الطلبات للتقنين الرسمي للعلامات التجارية

تقدم عملاق التقنية الصيني مؤخرًا بعدد من الطلبات للتقنين الرسمي للعلامات التجارية، في خطوة أخرى أعقبت إطلاق شركة هواوي لمحرك بحث جديد لجميع الهواتف الذكية،“Petal Search“.

وكانت تقارير أخيرة قد كشفت عن تقدم هواوي، في 6 يناير 2021، بطلب للحصول على علامتين تجاريتين جديدتين في الصين.

ووفقًا لما أظهره تطبيق Tianyanch، فقد تم تسجيل العلامات التجارية باسم Petal Search وPetal Maps، ما يخضعهما تحت نظام التصنيف الدولي لهذه العلامات التجارية.

وفي أكتوبر من العام الماضي، أعلنت هواوي رسميًا عن Huawei Petal Search وPetal Maps للمستخدمين غير الصينيين، وكلاهما غني بالمعلومات ومفيد في حالات الاستخدام الخاصة بهما، وكذلك كبديل للتطبيقات في متجر غوغل بلاي المنافس.

وجاء الإعلان عن منظومة ”الاستقلال“ الجديدة من هواوي التي تنوي به الاستغناء تمامًا عن اللجوء إلى الخدمات التقنية الأمريكية بعد حظرها؛ في المؤتمر العالمي عبر الإنترنت لسلسلة هواتف Mate 40 في أكتوبر من العام الماضي.

ويعد Petal Search محرك بحث عالميا يدعم طرق بحث متعددة، ويسمح لمستخدميه بالبحث في التطبيق وتثبيت التطبيقات على الأجهزة التي لا تأتي مع متجر غوغل بلاي، كما يسمح أيضًا بإجراء عمليات بحث عادية مثل الأخبار والصور والفيديو وغير ذلك.

في السياق ذاته، ينافس تطبيق Petal Maps وهو تطبيق خرائط، إصدار غوغل ”غوغل مابس“، ويوفر أدوات رسم الخرائط والتنقل، ويقدم خدمات تحديد المواقع، وعمليات البحث عن الأماكن، والتنقل في القيادة، وقوائم الأماكن المفضلة للمستخدمين في أكثر من 140 دولة ومنطقة، كما يدعم عرض الخرائط بلغات متعددة، مع إشعارات صوتية لنفس اللغات.

ويتوافق Petal Maps حاليًا مع سلسلة هواتف Huawei Mate 40 وHuawei P40 وMate 30، العاملة بنظام تشغيل على EMUI 11.

ولمزيد من التحسينات، ترسل هواوي باستمرار تحديثات لكلا التطبيقين، وبدأت أيضًا في الاختبار التجريبي لاختبار الميزات الجديدة، وسيكون الإصدار التجريبي متاحًا على متجر هواوي AppGallery للهواتف الذكية التي تعمل بخدمات هواوي موبيل سرفيس (HMS).