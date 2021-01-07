هوندا تكشف عن تطبيق ذكي للتحكم في الدراجات النارية عن بعد

كشفت شركة هوندا عن تطبيق Road Sync لبعض موديلات دراجاتها النارية، والذي يقدم ميزة التحكم بالأوامر الصوتية في وظائف الدراجة.

وأوضحت الشركة اليابانية أن التطبيق الجديد يتيح إمكانية سماع الموسيقى واستعمال نظام الملاحة وإجراء المكالمات الهاتفية ومتابعة الأخبار ومعرفة أحوال الطقس، وذلك في طرازات 2021 CB 1000 R وX-ADV وForza 750 وكخيار في Forza 350.

ويتيح نظام الاتصال الجديد من هوندا للدراجات النارية وموديلات السكوتر الوصول إلى الوظائف الأكثر استخداما على الهواتف الذكية، التي تعمل بنظام أندرويد.

ويتوفر نظام التحكم الصوتي للهواتف الذكية من هوندا بشكل قياسي للموديلات الجديدة 2021 من X-ADV وCB1000R وForza 750 وForza 350. ويمكن بعد ذلك التحكم في الوظائف عبر شاشة TFT عن طريق الأوامر الصوتية مع سهولة التنقل عبر خرائط جوجل إلى الوجهات المحفوظة؛ حيث يتم عرض المعلومات الواردة من نظام الملاحة على شاشة TFT.

وأشارت الشركة اليابانية إلى أن التطبيق Road Sync يتوفر بشكل مجاني على متجر التطبيقات Google Play للهواتف الذكية المزودة بنظام جوجل أندرويد بدءا من الإصدار 7.0.