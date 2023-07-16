هونور تطلق حاسبها اللوحي MagicPad 13 الجديد

أطلقت شركة هونور عن الحاسوب اللوحي MagicPad 13 الجديد مع تجهيزه بشاشة TFT-LCD بدقة 2.8K والكثير من الوظائف المكتبية المتطورة.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للحاسوب اللوحي MagicPad 13 الجديد على شاشة TFT-LCD قياس 13 بوصة بدقة الوضوح 2880 x 1840 بيكسل (2.8K) وبمعدل تنشيط صورة 144 هرتز.

وتروج الشركة الصينية لجهازها الجديد من خلال أنه أول حاسوب لوحي يحصل على شهادة IMAX Enhanced وتصل درجة السطوع إلى 700 نيت مع دعم معيار HDR10.

وينبض بداخل الحاسوب اللوحي الجديد معالج كوالكوم Snapdragon 888 مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 8 و12 و16 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 256 و512 جيجابايت، وتبلغ سعة البطارية 1050 مللي أمبير ساعة ويمكن شحنها بقدرة 66 وات.

وعلى الجانب الخلفي تظهر الكاميرا الرئيسية بدقة 13 ميجابيكسل وتعمل الكاميرا الأمامية بدقة 9 ميجابيكسل، ويعتمد الحاسوب اللوحي الجديد على نظام التشغيل MagicOS 7.2، الذي يستند إلى إصدار جوجل أندرويد 13.

وعند استعمال حافظة لوحة المفاتيح وقلم إدخال البيانات Magic Pencil 3 يتحول الحاسوب اللوحي إلى لاب توب تقليدي، وأعلنت الشركة الصينية عن تطوير مجموعة من الوظائف المكتبية مثل تحويل الصوت إلى نص وإدارة المستندات، بالإضافة إلى وظيفة مشاركة الشاشة عن طريق منفذ USB 3.2 من الجيل الأول.