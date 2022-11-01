هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية: أكثر شهر أكتوبر حرارة منذ 1945

قالت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية “ميتيو فرانس” في بيان إن من المتوقع أن يصبح أكتوبر\تشرين الأول 2022 أكثر شهر أكتوبر ارتفاعا في درجات الحرارة منذ بدء تسجيل بيانات الطقس في عام 1945.

ومع اقتراب متوسط درجات الحرارة من 17 درجة مئوية أو أعلى منها قليلا، بزيادة ثلاث أو أربع درجات على المستويات العادية، كان شهر أكتوبر\تشرين الأول الماضي أكثر ارتفاعا في درجات الحرارة من المتوسط المسجل في أكتوبر تشرين الأول عام 2001 عندما بلغ متوسط درجات الحرارة 16.33 درجة.

وشهد النصف الثاني من الشهر ارتفاعا في درجات الحرارة لفترة طويلة وصعبة بشكل غير عادي حيث ارتفعت درجات الحرارة في مدينة بوردو بجنوب غرب فرنسا إلى 30 درجة مئوية في 16 أكتوبر\تشرين الأول.

وقالت ميتيو فرانس إن فترات الحرارة غير المعتادة في أواخر أو أوائل العام ستصبح أكثر تكرارا بسبب تغير المناخ.

ومددت المنتجعات الشاطئية في أنحاء أوروبا الموسم في الوقت الذي جعل فيه الدفء غير المعتاد السائحين يستمرون في التوافد على الشواطئ.