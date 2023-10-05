هيئة‭ ‬بريطانية تطلب تحقيقا في هيمنة أمازون ومايكروسوفت

طلبت هيئة تنظيم وسائل الإعلام البريطانية (أوفكوم)، الخميس، من هيئة مكافحة الاحتكار في البلاد التحقيق في مدى هيمنة عملاقي التكنولوجيا الأمريكيين أمازون ومايكروسوفت على السوق السحابية في المملكة المتحدة.

وقالت أوفكوم إنها حددت في دراسة خصائص تجعل من الصعب على الشركات البريطانية التحول إلى موردي الخدمات السحابية المتعددين واستخدامها.

وذكرت أوفكوم في بيان “ستجري هيئة المنافسة والأسواق الآن تحقيقا مستقلا لتحديد ما إذا كان هناك تأثير سلبي على المنافسة، وإذا كان الأمر كذلك، ستتخذ إجراء أو توصي جهات أخرى باتخاذه”.

ونقلت رويترز يوم الثلاثاء عن مصدرين مطلعين توقعاتهما بأن أوفكوم ستدفع باتجاه إجراء تحقيق في مدى هيمنة أمازون ومايكروسوفت على سوق الحوسبة السحابية في بريطانيا.

وكانت أوفكوم، التي بدأت النظر في الخدمات السحابية العام الماضي، قالت في أبريل نيسان إنها قلقة بشكل خاص من ممارسات أمازون ومايكروسوفت بسبب موقعهما في السوق، وتعتزم مطالبة هيئة تنظيم المنافسة بالتحقيق في الأمر.

مخاوف المنافسة

وقالت أوفكوم الوكالة المسؤولة عن تنظيم عمليات التكنولوجيا والبث والاتصالات في المملكة المتحدة، إنها حددت عددًا من الممارسات في صناعة السحابة التي كانت مثيرة للقلق بشكل خاص.

وقالت الهيئة التنظيمية إن ما يسمى بـ “رسوم الخروج” التي يفرضها بائعو السحابة مثل أمازون ومايكروسوفت تجعل من الصعب على الشركات نقل بياناتها بين مقدمي الخدمات، أو إلى “السحابة المتعددة” باستخدام موفري خدمات سحابية متعددين. رسوم الخروج هي رسوم تفرض على الشركات السحابية لإزالة بيانات الشركات من البيئة السحابية.

وقالت أوفكوم أيضًا إن الشركات السحابية أدخلت “حواجز تقنية” أمام قابلية التشغيل البيني – قدرة المنصات والخدمات السحابية المختلفة على العمل معًا وتبادل البيانات دون أي حواجز أو اضطرابات. وقالت الهيئة إن هذا “يجعل الأمر أكثر صعوبة (بالنسبة للشركات) في الجمع بين الخدمات المختلفة عبر مقدمي الخدمات السحابية أو تغيير المزود”.

أخيرًا، أطلقت أوفكوم أجراس الإنذار بشأن خصومات الإنفاق الملتزم بها، أو الحوافز لمنح العملاء خصمًا إذا أنفقوا مبلغًا معينًا من المال. وفي حين أن هذا يمكن أن يقلل تكاليف العملاء، فإنه يشجع أيضًا الشركات على استخدام مزود سحابي واحد لجميع أو معظم احتياجاتهم السحابية، حتى عندما يتوفر بديل أرخص.

وقد أبلغت الشركات السحابية المتنافسة، بما في ذلك غوغل، وكذلك الهيئات التنظيمية، عن مخاوف بشأن Microsoft Azure، على وجه الخصوص، على وجه الخصوص، شروط الترخيص غير العادلة المزعومة التي تعمل على “حبس العملاء”، مما يبقيهم مرتبطين بتكنولوجيا Microsoft فقط ويجعل من الصعب التحول إلى مقدمي الخدمات الآخرين.

تعد شروط الترخيص السحابي لشركة Microsoft موضوعًا لتحقيق منفصل في الاتحاد الأوروبي. لا يقوم الاتحاد الأوروبي بالتحقيق رسميًا في منصة الحوسبة السحابية Azure التابعة لشركة Microsoft، ولكنه يقوم بتقييم الشكاوى المقدمة من الشركات بما في ذلك OVHCloud الفرنسية حول شروط ترخيص Microsoft.