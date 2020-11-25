هيرو..تقنية جديدة تنفذ الأوامر بحركة العين

تمكنت شركة أسبانية من ابتكار تقنية ثورية لتنفيذ الأوامر وتشغيل الأشياء بدون لمس وتعتمد على حركة العين .

ابتكرت شركة إيريزبون Irisbond الإسبانية للتكنولوجيا تقنية أطلقت عليها اسم ”هيرو“ Hiru، حيث تتبع حركة عين مستخدمها لتنفيذ الأوامر دون استخدام يديه، للوقاية من الإصابة بمرض كورونا.

وذكر موقع PR Newswire التقني، اليوم الأربعاء، أن تقنية ”هيرو“ تعمل عبر أنظمة تشغيل متعددة، لفتح مجال واسع من الحلول التقنية دون لمس أثناء الجائحة، مثل استخدام الكمبيوتر وآلة الصراف الآلي والمصعد ونظام مراقبة الدخول في مبنى المكاتب دون استخدام اليدين.

وأنشأت الشركة الإسبانية تقنيتها من مجموعة من الخوارزميات والبرمجيات المتقدمة القائمة على الذكاء الاصطناعي، مع أحدث الأجهزة الإلكترونية لالتقاط حركة العين، وترجمتها إلى أوامر دقيقة على واجهة المستخدم، حيث تجري فحصا بديهيا وسريعا للغاية في عين مستخدمها لا يتعدى بضع ثوان.

وكشفت إيريزبون، أنها تعمل مع معهد ماساشوستس للتكنولوجيا (MIT) الأمريكي، لإجراء تحقيق مشترك حول تقنيات لتحسين الخوارزميات بشكل أكبر.

ومن المقرر أن تعرض تقنيتها للبيع في الأسواق اعتبارا من يناير 2021.

ووفقا لموقع PR Newswire، فإن سوق تقنيات تتبع العين من المتوقع أن تنمو من مبلغ 368 مليون دولار في عام 2020 إلى مبلغ 1098 مليون دولار في عام 2025، أي بثلاثة أضعاف في غضون خمس سنوات فقط.

وارتفع الطلب على هذا النوع من التكنولوجيا في قطاع الرعاية الصحية والتسويق، خلال العام 2020، جرّاء تفشي جائحة كورونا.