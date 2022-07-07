هيكل عظمي لديناصور عمره 77 مليون سنه.. في مزاد علني

في حدث عالمي عريق يعرض مزاد “لدار سوذبيز” في نيويورك هيكل عظمي كامل لغورغوصور، الذي عاش قبل 77 مليون سنه، وهو نوع من الديناصورات ينتمي إلى عائلة “تي-ريكس”.

ويعد هذا الحماس على المزاد كبير من قبل المشترين الى هكذا انواع او بقايا قديمة اكثر من المتوقع.

ويبلغ ارتفاع الهيكل العظمي نحو ثلاثة أمتار، أما طوله فيبلغ 6.7 أمتار، وعُثر عليه سنة 2018 في التشكيل الجيولوجي لنهر جوديث بولاية مونتانا الأميركية، وكان حتى اليوم في حوزة جهات خاصة.



وتعتزم سوذبيز طرحه بسعر تقديري يراوح بين 5 و8 ملايين دولار

وقالت رئيسة قسم العلوم والثقافة الشعبية لدى دار المزادات كاساندرا هاتون الثلاثاء لوكالة “فرانس برس” إن “كل الغورغوصورات تقريباً التي عُثر عليها موجودة في المتاحف. أما هذا الهيكل العظمي فهو الوحيد الذي يمكن شراؤه”.

وعاش الغورغوصور، وهو على غرار “تي-ريكس” ينتمي إلى عائلة التيرانوصوريات (السحالي الطاغية)، في العصر الطباشيري المتأخر وانقرض قبل نحو 77 مليون سنة.

ويُعرض الهيكل العظمي الذي تشير دار سوذبيز إلى أنه في “حالة ممتازة”، في مقرها الواقع في نيويورك بدءاً من 21 يوليو، لتُنظّم بعد أسبوع عملية بيعه.

وتعش حالياً عمليات بيع هياكل عظمية لديناصورات بصورة منتظمة المزادات، ما يثير قلق علماء المتحجرات الذين يرون أن بيعها يقلّص فرص عرضها في المتاحف.

وفي مايو الماضي، بيع ضمن مزاد نظمته دار كريستيز بنيويورك هيكل عظمي لداينونيكوس بمبلغ 12.4 مليون دولار، من ضمنها التكاليف، لشخص آسيوي.

ويشكل هذا الرقم ضعف السعر التقديري الذي طُرح به، ما يجعل عملية البيع هذه ثاني أغلى عملية خاصة بهياكل عظمية لديناصورات، بعد السعر الذي بيع فيه تيرانوصور ريكس سنة 2020 والبالغ 31.8 مليون دولار.