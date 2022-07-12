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هيونداي تكشف عن موعد بداية إنتاج سياراتها الكهربائية في كوريا الجنوبية

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 12 - يوليو - 2022 4:42 صباحًا
شركة هيونداي

شركة هيونداي

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قالت نقابة عمال شركة هيونداي موتور الكورية الجنوبية لصناعة السيارات الثلاثاء نقلا عن زعيمها، إن الشركة تخطط لبناء أول مصنع لها مخصص بالكامل للسيارات الكهربائية في كوريا الجنوبية، وتستهدف بدء الإنتاج بحلول عام 2025.

وفي مايو أيار، قالت مجموعة هيونداي موتور، التي تضم هيونداي موتور وكيا كورب، إنها تخطط لاستثمار 63 تريليون وون (48.07 مليار دولار) في كوريا الجنوبية حتى عام 2025.

ولم يتسن الحصول على تعليق من هيونداي موتور.

وقالت النقابة في بيان إن الشركة قدمت التعهد خلال مفاوضات جارية حول الأجور.

وفي وقت سابق هذا الشهر، صوت أعضاء نقابة عمال هيونداي موتور في كوريا الجنوبية لصالح إضراب محتمل لأول مرة منذ أربع سنوات بسبب مطالب بزيادة الأجور والغضب من أن الإدارة تعطي الأولوية للاستثمار الخارجي.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن قالت أكبر شركة لصناعة السيارات في كوريا الجنوبية في مايو أيار إنها تخطط لاستثمار 5.5 مليار دولار لبناء مصنع للسيارات الكهربائية والبطاريات في ولاية جورجيا الأمريكية.

ومن المقرر أن يبدأ إنشاء مصنع جورجيا في أوائل عام 2023 على أن يبدأ الإنتاج التجاري في النصف الأول من عام 2025، وفقا لهيونداي موتور. (الدولار= 1310.5وون)

    المصدر :
  • رويترز

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