الثلاثاء 21 رجب 1443 ﻫ - 22 فبراير 2022 |
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واتسآب يختبر ميزة جديدة بشأن المكالمات الصوتية

منذ 5 دقائق
واتساب

واتساب

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يعمل تطبيق المراسلة الفورية “واتسآب” حاليا، على اختبار ميزة جديدة بشأن المكالمات الصوتية.‏

ويختبر “واتسآب” واجهة جديدة للمكالمات الصوتية، تضم أشكالا موجية صوتية في الوقت الفعلي أثناء إجراء مكالمة جماعية، والغرض منها هو إعلام المستخدم بالذين يتحدثون جميعا، وفقا لتقرير من “وابيتا إنفو”.

يأتي هذا بعدما أعلن “واتسآب” مؤخرا عن طرحه تحديثا آخر لمستخدمي “آيفون” و”آيباد”، يسمح لهم بتشغيل الرسائل الصوتية في الخلفية، أي أنهم سيتمكنون من تشغيل الملفات الصوتية خارج نافذة الدردشة.

ومن المحتمل أن يوفر هذا التحديث راحة كبيرة للمستخدمين، حيث توجد أوقات يحتاجون فيها إلى التحقق من الدردشات الأخرى، وحتى الرغبة في الاستماع إلى الرسالة الصوتية في نفس الوقت.

أيضا من التحديثات الجديدة التي طرحها “واتسآب” خلال الفترة الأخيرة، القدرة على إيقاف الرسائل الصوتية واستئنافها أثناء التسجيل.

تحديث ينهي “مشكلة الصور”

بعد شكاوى كثيرة عبّر عنها مستخدمو “واتساب” بما يخص أمرا متعلقا بالصور على التطبيق، تتجه الشركة حاليا الى ايجاد حل لها.

حيث شكا كثيرون من المستخدمين من أن معاينة الصور والفيديو صغيرة، مقارنة بالمعاينة المطروحة للمستندات.

وقد انتبه التطبيق لهذه المشكلة سريعا، وسط معلومات تشرتها تقارير إخبارية انه يعمل على حلها.

وبحسب الموقع الإخباري التقني (WABetaInfo) ، فإن “واتساب” سيطلق تحديثا خلال المستقبل القريب يتمثل في معاينة (Preview) أكبر مما سبق، بحيث تصبح مثل معاينة الوثائق الكبيرة نسبيا، و أن هذه الميزة موجودة الآن في النسخة التجريبية (WhatsApp beta). متوقّعا أن يجري طرح الخدمة الجديدة في الأسابيع المقبلة.

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