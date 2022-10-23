واتساب لن يعمل على هذه الأجهزة بدءًا من 24 أكتوبر

ستتوقف الملايين من هواتف “آيفون” القديمة عن دعم تطبيق “واتساب” الشهير للتواصل الفوري، بدءًا من 24 أكتوبر/تشرين الأول 2022.

ووفقا لما أعلنه واتساب فإنه سيسقط الدعم عن إصدارات iOS 10 وiOS 11؛ حيث أعلن مركز مساعدة واتساب الرسمي أن أنظمة التشغيل المدعومة من قبل التطبيق تبدأ من نظام التشغيل iOS 12 والإصدارات الأحدث كنظم تشغيل مدعوم وموصى به.

تحديث IOS 12 وما بعده.. شرط استمرار خدمات واتساب

وقال موقع “ماشابل” إن واتساب لن يعمل بعد الآن على أجهزة “iOS 10” و”iOS 11″، مشيرًا إلى أن هذا الأمر سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 24 أكتوبر المقبل.

ومنذ سبتمبر/أيلول 2022، يرسل واتساب تنبيهات لمستخدمي هذه الهواتف؛ حيث أرسل لهم إشعارات مفادها أن التطبيق سيتوقف قريبا عن العمل على أجهزتهم الذكية.

وكان التطبيق الشهير أعلن في وقت سابق أن نظام التشغيل “iOS 12” أو ما بعده سيكون ضروريا لمستخدمي “iPhone” لمواصلة استخدام خدماته.

وفيما يخص الهواتف التي تعتمد على أندرويد، فإن التطبيق يحتاج لنظام “Android 4.1” أو ما بعده للعمل بشكل طبيعي.

وتعمل ميتا المالكة لفيسبوك، بشكل روتيني على إلغاء التحديثات للإصدارات القديمة في iOS وأندرويد في كل مرة تأتي فيها تحديثات جديدة.

وحتى يتم تحديث تطبيق واتساب يجب أن يكون أندرويد 4.1 على الأقل لتحديث التطبيق، وسيحدث هذا التغير بعد 24 أكتوبر المقبل، ويمكن لمعظم الهواتف الذكية الأحدث فقط تحديث نظام العمل الخاص بهم لمتابعة استخدام واتساب.

وكشف “ماشابل” أنه بإمكان مستخدمي هواتف آيفون القديمة تحديث أنظمة التشغيل لديهم من خلال “الإعدادات > عام > ثم النقر فوق تحديث البرنامج”.