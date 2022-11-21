واتساب يختبر ميزات جديدة للنسخة التجريبية

يعمل تطبيق التراسل الفوري “واتساب” التابع لشركة “ميتا” المالكة لمواقع “فيسبوك” و”إنستغرام”، الأكثر شهرةً واستخداماً حول العالم باستمرار على إضافة العديد من المميزات إلى تطبيقه بهدف زيادة عدد مستخدميه من كافة أنحاء العالم، وتزويدهم بالعديد من التحديثات التي تسهل استخدامهم للتطبيق.

فقد أعلن “واتساب”، البدء في إطلاق ميزة جديدة تسمح بتحويل الوسائط المتعددة مع شرح، هذا بالإضافة إلى ميزة أخرى مفيدة للمحادثات الجماعية.

ويمكن للمستخدمين من خلال ميزة إعادة التحويل مع التسميات التوضيحية، تحويل الصور، ومقاطع الفيديو، والصور المتحركة GIF، والمستندات مع الحفاظ على الشروح التي تأتي معها أو إضافة واحدة جديدة.

وتتيح الميزة أيضاً للمستخدم الاستغناء عن الشروح بالنقر على زر الاستبعاد الذي يظهر حين إعادة التحويل،

وفي وقت سابق، كان تطبيق “واتساب”، قد بدأ بدعم الميزة في النسخة التجريبية ذات الرقم 2.22.23.15 لنظام أندرويد التابع لشركة جوجل، والنسخة ذات الرقم 22.23.0.72 لنظام iOS المشغل لهواتف آيفون التابع لشركة آبل.

ووفقاً لـ”واتساب”، فإن ميزة إعادة التحويل مع الشروح متاحة الآن لمستخدمي النسخة التجريبية ذات الرقم 2.2245.5 من تطبيق واتساب الخاص بالأجهزة المحمولة WhatsApp Desktop، وستُطلق للمزيد من المستخدمين في الأيام المقبلة.

كما كشفت شركة ميتا المالكة لتطبيق “واتساب”، أيضاً عن إطلاق ميزة أخرى مفيدة للمجموعات على نسخة سطح المكتب، وهي عرض صور الملفات الشخصية ضمن المحادثات الجماعية، الأمر الذي يسهل على أعضاء المجموعات التعرف على بعضهم.

وكانت “واتساب” قد بدأت في بتجربة الميزة لنسخة سطح المكتب في أكتوبر الماضي، وقبل ذلك كانت المحادثات الجماعية تعرض أسماء المستخدمين فقط دون صورهم.

وأضافت الشركة، أنه في حال كان أحد أعضاء المجموعة لا يستخدم صورة للملف الشخصي، أو أخفاها من إعدادات الخصوصية، فإن أيقونة الملف الشخصي الافتراضية تظهر مع تلوين الرمز باستخدام اللون ذاته لاسم جهة الاتصال، ومن الممكن أن تساعد هذه الميزة في تحديد أعضاء المجموعة الذين ليس لدينا رقم هاتفهم.

وهذه الميزة متاحة الآن لمستخدمي النسخة التجريبية ذات الرقم 2.2245.3 من تطبيق “واتساب” لسطح المكتب، وستُطلق للمزيد من المستخدمين في الأيام القليلة المقبلة.

وبينت الشركة، أنه يمكن للراغبين في تجربة الميزات الجديدة الاشتراك في تطبيق “واتساب” التجريبي في أندرويد، كما يمكن تنزيل أحدث نسخة تجريبية من التطبيق وتثبيتها يدويًا من خلال الرابط.

كما يمكن لمستخدمي تطبيق “واتساب” المملوك لشركة ميتا كذلك الاشتراك في برنامج iOS التجريبي عبر الرابط.

ومؤخراً، كانت “واتساب”، قد أعلنت عن إطلاق 5 تحديثات مميزة لمستخدمي تطبيقها في الإصدار التجريبي، بما في ذلك تغيير طريقة عمل الدردشات الجماعية وميزات جديدة أخرى.

ومن أبرز تلك التحديثات:

1- قسم مخصص للرسائل القابلة للاختفاء معاد تصميمه بحيث يسهل استخدامه.

2- القدرة على فتح الدردشات بسرعة باستخدام رقم هاتفك حتى تتمكن من التحدث.

3- تطوير وضعية تتيح لك إضافة رقم هاتف إضافي إلى حسابك الحالي على واتساب.

4- كتم صوت تلقائي عند الانضمام إلى مجموعات واتساب كبيرة.

5- دعم جديد لميزة “عدم الإزعاج” على مستوى النظام، والتي ستكشف عن المكالمات الفائتة أثناء “كتم الصوت”.

واتساب تسمح للمستخدم بمراسلة نفسه

وبالإضافة إلى الميزات والتحديثات السابقة فقد سمحت “واتساب ” أيضاً للمستخدم بمراسلة نفسه عبر التطبيق، حيث يمكن استخدام هذه الميزة لكتابة ملاحظات شخصية يسهل الرجوع إليها من الهاتف في أي وقت.

وتتوفر هذه الميزة من خلال آخر تحدث للتطبيق، والموجود على نظام iOS لتشغيل هواتف آيفون، ويحمل التحديث رمز 22.23.74.

طريقة استخدام الميزة

ومن خلال هذا التحديث يستطيع المستخدم الآن أن يفتح دردشة مع نفسه عن طريق فتح الدردشات من خلال رقم هاتفه، حيث يمكنه أن يجد خانة الدردشة الخاصة به ضمن قائمة جهات الاتصال على “واتساب”.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الخاصية كانت متوفرة في نظام iOS سابقاً، لكن تمت إزالتها قبل بضعة أشهر، حيث كانت غير متوافقة مع عدة أجهزة، أما بالنسبة لمستخدمي آندرويد، فهي تعتبر جديدة لأنها لم يسبق لها أن توفرت لديهم.