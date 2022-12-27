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واتساب يودع عشرات الهواتف بدءا من هذا التاريخ

منذ 37 دقيقة
واتساب

واتساب

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سيتوقف تطبيق واتساب المملوك لشركة ميتا عن العمل على 49 نوعا من الهواتف الذكية، من علامات تجارية مختلفة، سواء كانت تعمل بنظام “أي أو أس” أو أندرويد، بدءا من السبت المقبل، وفقا لما أفاد موقع “غيز تشينا” التقني.

ومن المقرر أن الشبكة الاجتماعية، المملوكة لشركة ميتا، ستتوقف عن طرح التحديثات اعتبارا من 31 ديسمبر، مما سيؤدي في النهاية إلى إغلاق خدمة واتساب على هذه الهواتف الذكية.

ومن بين هذه الأجهزة التي سيتوقف التطبيق عن العمل عليها، أيفون 5 وأيفون سي وعدد من أجهزة سامسونغ مثل غالاكسي أس 2 وكور وأس 3 ميني، وبعض هواتف هواوي مثل أسند دي ودي 1 ودي 2 وجي 740 وماتا وبي1.

كما تتضمن بعض أجهزة أل جي مثل أكس أل ولوسيد 2 وبعض أجهزة لينوفو وسوني وويكو. وعلى صفحة الدعم الرسمية، ذكرت واتساب أن التطبيق سيدعم أجهزة أندرويد العاملة بنظام التشغيل 4.1 أو أحدث، وأجهزة أبل العاملة بنظام التشغيل iOS 12 أو أحدث. وما يجمع هذه الهواتف أنها قديمة، ما يعني أن الأجهزة الحديثة لن تتأثر.

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