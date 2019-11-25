“واتس آب” تكشف عن 10 حيل سرية قد يجهلها المستخدمون!

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يعتبر “واتس آب” (بلا شك) أحد أكثر تطبيقات المراسلة شيوعا، مع أكثر من 450 مليون مستخدم نشط يوميا، ولكن معظمهم قد يجهلون وجود ميزات سرية لا يستفيدون منها بشكل كامل.

ومن خلال التحدث حصريا لموقع “ميرور أونلاين”، كشفت “واتس آب” عن 10 حيل تمنح المستخدمين أفضل الطرق لاستخدام تطبيق المراسلة.

1. تسجيل الرسائل الصوتية دون استخدام اليدين

في حين تعد الرسائل الصوتية واحدة من أكثر الميزات شيوعا على “واتس آب”، فإن العديد من المستخدمين لا يدركون أنه يمكن تسجيلها دون استخدام اليدين.

وقالت الشركة المملوكة من قبل “فيسبوك”: “هل تعلم أنه إذا قمت بالضغط على أيقونة الميكروفون وسحبتها لأعلى، فإنه يمكنك تسجيل الملاحظة الصوتية دون استخدام اليدين؟. وبمجرد الانتهاء من التسجيل، اضغط على إرسال!”.

2. مرجعية الرسائل الرئيسية

على الرغم من وجود خيار بحث في “واتس آب”، فإن محاولة البحث عن الرسائل من حين إلى آخر قد تكون صعبة.

ولحسن الحظ، هناك طريقة مخادعة لوضع إشارة مرجعية على الرسائل الرئيسية، للتأكد من أنه يمكن العثور عليها بسهولة وبسرعة في المستقبل.

وقالت “واتس آب”: “استخدم ميزة الرسالة “النجمة”، حيث يمكن وضع إشارة مرجعية على الرسائل الرئيسية، التي يمكن عرضها بسهولة في موقع مركزي واحد. فقط اضغط على الرسالة التي تريد تحديدها، واختر أيقونة “نجمة”. ولمستخدمي “آيفون”، يمكن العثور على جميع الرسائل المميزة بنجمة، من خلال الانتقال إلى الإعدادات والرسائل المميزة المحددة، أو النقر فوق اسم الدردشة واختيار “الرسائل المميزة بنجمة”. أما في نظام “أندرويد”، انقر فوق “المزيد من الخيارات”، وانقر فوق “رسائل مميزة بنجمة””.

WhatsApp

3. جهّز أو حدد “حالتك” لكل مناسبة

تعد الحالات في تطبيق “واتس آب” طريقة سهلة لإخبار جميع جهات الاتصال بأمر ما في آن واحد.

وأوضحت “واتس آب” بالقول: “يمكنك تعيين حالة “عن أو حول” (About) لتكون خيارا موجودا مسبقا، أو يمكن إنشاء حالتك الخاصة لأي نشاط قد تتوق إليه! وللقيام بذلك، انتقل إلى الإعدادات؛ [اضغط على اسمك]؛ حول؛ الحالة- وحدد خيارا موجودا مسبقا، أو لإضفاء طابع شخصي عليه، وانقر فوق تحرير، وحدد أيا من الخيارات الموجودة مسبقا وشارك العالم ما تريده حاليا”.

4. ضع هاتفك جانبك مع الحفاظ على اتصالك أونلاين

قد يكون فتح الهاتف الذكي للتحقق من رسائل “واتس آب” في العمل أمرا صعبا. ولكن لحسن الحظ، هناك طريقة للتحقق من الرسائل دون لمس الهاتف.

وقالت “واتس آب”: “قم بتنزيل تطبيق سطح مكتب WhatsApp Web ، الذي يعكس محادثات هاتفك على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. هذا يعني أنه يمكنك إرسال الرسائل العادية والصور وصور GIF من جهاز الكمبيوتر”.

5. ميّز محادثاتك بالملصقات

بينما يستخدم العديد من الأشخاص رموزا تعبيرية في رسائلهم، يمكن أن توفر الملصقات بديلا ممتعا للمحادثات.

وأوضحت “واتس آب”: “عند فتح محادثة، بجانب المجال الذي تكتب فيه النص، هناك رمز مربع مع صفحة جانبية مطوية. عندما تنقر فوقه، تظهر مجموعة من الملصقات الخاصة بك – ولكن يمكنك إضافة المزيد من خلال WhatsApp’s FAQs”.

6. قراءة الرسائل دون معرفة المرسلين

غالبا ما تكون هناك أوقات تريد فيها قراءة رسالة “واتس آب”، دون أن يدري صديقك المرسل بذلك.

وفي حين أن هناك دائما خيار إخفاء ميزة “قراءة الرسائل”، فإن هذا الأمر ليس متاحا للجميع. لحسن الحظ، هناك بديل خفي يتيح قراءة رسالة كاملة وتجنب ظهور العلامات الزرقاء عليها.

وأوضح تطبيق المراسلة: “إذا رأيت رسالة تظهر على شاشة قفل جهاز “آيفون”، فاضغط قليلا على الرسالة في الشاشة، ليظهر النص الكامل دون دراية المرسل بأنك قرأتها”.

7. تحديد أهم أصدقائك أو مجموعات الدردشة

قالت “واتس آب”: “في هاتف آيفون، اسحب إلى اليمين على الدردشة التي تريد تثبيتها في الأعلى، ثم انقر فوق “Pin”. وعلى هاتف “أندرويد”، اضغط على الدردشة باستمرار، ثم انقر فوق رمز “Pin””.

8. استعادة السيطرة في مجموعة الدردشة

هناك طريقة لتغيير إعدادات المجموعة، بحيث يمكنك السماح بهذه التغييرات فقط.

وقالت “واتس آب”: “يمكنك تغيير إعدادات المجموعة بحيث يمكن للمشرفين فقط تغيير معلومات المجموعة. وللقيام بذلك، انقر فوق اسم مجموعتك وانتقل إلى إعدادات المجموعة؛ تحرير معلومات المجموعة”.

9. معرفة مع من تتحدث بشكل أكبر

إذا كنت تساءلت يوما عن الشخص المفضل لديك على “واتس آب”، فسيسعدك أن تسمع أنه من السهل إلى حد ما اكتشاف ذلك.

وكشفت “واتس آب” أنه يمكن معرفة من الذي ترسل إليه معظم الرسائل، ومقدار التخزين الذي يستهلكه كل شخص تتحدث إليه، من خلال الانتقال إلى: الإعدادات؛ استخدام البيانات والتخزين؛ استخدام التخزين؛ اختر جهة اتصال”.

10. التحكم بإضافتك إلى المجموعات

على الرغم من أن دردشات المجموعة تعد وسيلة مفيدة للتواصل مع الأصدقاء والعائلة، فلا يوجد شيء مزعج أكثر من إضافتك إلى مجموعة ثرثرة لا صلة لك بها.

وأضافت “واتس آب”: “لضمان انضمامك فقط إلى المجموعات التي تريد أن تكون فيها، يمكنك تغيير إعدادات أذونات المجموعة. وبمجرد تفعيل الميزة، سيُطلب من الصديق الذي يريد إضافتك إلى مجموعة ما، أن يرسل لك أولا رابط دعوة عبر التطبيق. إذا قبلتها، فستتم إضافتك إلى المجموعة. وتنتهي صلاحية الرابط في 3 أيام. ”

ولتفعيل الميزة، انتقل إلى الإعدادات؛ الحساب؛ الخصوصية؛ المجموعات، ثم قم بتحديد أحد الخيارات الثلاثة: “الكل” أو “جهات الاتصال الخاصة بي” أو “جهات الاتصال الخاصة بي باستثناء”.