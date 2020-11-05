واتس آب يوفر ميزة جديدة لإخفاء الرسائل بعد 7 أيام

كشف تطبيق التراسل الفوري واتس آب المملوك لشركة ”فيسبوك“، اليوم الخميس، عن توفر ميزة جديدة تتيح مسح الرسائل بعد سبعة أيام ، وذلك ضمن الجهود التي يبذلها مطورو التطبيق لضمان أعلى مستوى من الحماية والأمان للمستخدمين.

وأعلن واتس آب عن طرح ميزة إخفاء الرسائل بعد 7 أيام، لأجهزة ”أندرويد وآي“ أو ”إس وكاي“ أو ”إس“.

وذكرت تقارير أن توقيت طرح الميزة الجديدة يأتي في محاولة للتنافس مع تطبيق ”سناب شات“، الذي يكمن سحره في رسائله سريعة الاختفاء.

وقال ”واتس آب“، الذي يستخدمه أكثر من ملياري شخص حول العالم، في بيان، إنه سيسمح الآن للمستخدمين بالاختيار بين الاحتفاظ بالرسائل أو محوها بأنفسهم بعد 7 أيام.

وأوضح أن الهدف هو ”جعل المحادثات على واتس آب تبدو وكأنها محادثات تُجرى وجهًا لوجه، ما يجعل بقاءها بشكل أبدي أمرًا غير ضروري، لهذا السبب نحن متحمسون لفكرة تقديم خيار اختفاء الرسائل تلقائيًا“.

وأضاف البيان أن واتس آب اختار منح مستخدميه نافذة لمدة 7 أيام؛ لأن ”قائمة التسوق أو عناوين المتاجر التي تلقيتها قبل بضعة أيام ستكون موجودة إذا احتجت إليها وستختفي عند الانتهاء“.

وكانت ”فيسبوك“ قد قدمت خيارًا مماثلًا على منصتها الأخرى ”ماسنجر“، في إطار حالة التنافسية الشديدة مع تطبيقات التواصل الأخرى.

وتأتي ميزة ”واتس آب“ في الوقت الذي بدأت فيه شبكة التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ تفقد قوتها أمام تطبيقات مثل ”سناب شات“ و“تيك توك“، وهما تطبيقان يتمتعان بصدى واسع بين جماهير الشباب.

في حين تواصل منصة الصور والفيديوهات ”انستغرام“، المملوكة أيضًا لـ“فيسبوك“، الانحناء لمتطلبات السوق الشبابي، ولكن بوتيرة أبطأ، حيث أظهر استطلاع حديث أجرته شركة ”بيبر جيفراي“ الاستثمارية أن ”سناب شات“ هي الشبكة الاجتماعية المفضلة للمراهقين الأمريكيين، يليها ”تيك توك“.

ومن المقرر أن تعمل ميزة ”الرسائل المختفية“ في الدردشات الشخصية، كما يمكن للمستخدمين تبديل الميزة حسب ما يناسبهم، لكن سيحتفظ مسؤولو المجموعات بالتحكم في الدردشات الجماعية، كما لن تؤثر هذه الميزة على الرسائل المرسلة والمستلمة مسبقًا.