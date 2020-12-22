وان بلس تدخل عالم الساعات الذكية وتطور OnePlus Watch

أكد الرئيس التنفيذي لشركة وان بلس بيتر لاو ، أن مطورو الشركة يعملون حاليًا على ساعة ذكية جديدة بشكل رسمي .

وبدأت شركة وان بلس في التوسع في أسواق جديدة خلال الفترة الأخيرة، فإلى جانب إصدارات الشركة من الهواتف الذكية، قدمت وان بلس مجموعة من أجهزة التلفاز الذكية، إلى جانب سماعات OnePlus Buds اللاسلكية من بين منتجات أخرى للشركة، وتستمر العملاق الصيني في المنافسة في أسواق جديدة مع إعلانها الرسمي عن تطوير إصدارها الخاص من الساعات الذكية.

وكانت معلومات سابقة قد أزاحت الستار عن ساعة ون بلس الجديدة، في وقت سابق من هذا العام، وظهر جهاز يسمى ”OnePlus Watch“ على موقع شهادة IMDA الإندونيسي، بالإضافة إلى ورود تقارير لتعاون الشركة المصنعة الصينية مع غوغل على نظام التشغيل أندرويد وير للأجهزة القابلة للارتداء، وفق تقرير 9to5Google.

بالإضافة إلى ذلك، كشف أحد المسربين وهو معروف بموثوقيته؛ أن ون بلس على وشك إطلاق OnePlus Watch، دون ذكر موعد أو تحديد السبب وراء تأخير إطلاق الساعة الذكية، لكن قد يكون السبب وراء ذلك التأخير ”بعض المشكلات المعقدة في الإنتاج أو تطوير البرمجيات“، حسبما أشارت تقارير.

وأطلقت غوغل نظام تشغيل الساعات الذكية ”أندرويد وير“ في عام 2014 وأعيدت تسميته ”وير او اس“ Wear OS في عام 2018، وهو نسخة من نظام تشغيل أندرويد لكنه مصمم خصيصا لتشغيل الساعات الذكية والأجهزة القابلة للارتداء.

ومن المرجح تماما أن تستعين ون بلس بمعالج شركة كوالكوم في تشغيل ساعتها الذكية الجديدة، التي تأتي بذاكرة عشوائية تبلغ واحد جيغابايت على الأقل، و8 جيغابايت من ذاكرة التخزين، فيما لا يزال شكل التصميم سواء كان مربعًا مثل ساعة أبل أو دائريا مثل طرازات هواوي، غير معلوم.