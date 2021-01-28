وان بلس تشعل المنافسة بهاتفها الجديد 8T

أشعلت شركة وان بلس المنافسة في سوق الهواتف الذكية ، بإطلاق هاتفها الذكي 8T من فئة الموديلات الفاخرة.

ومن الوهلة الأولى يبدو هاتف وان بلس 8T بتصميم أنيق وحديث، ويمتاز بحواف رفيعة للشاشة، كما أنه محاط بإطار من الألومنيوم فائق الجودة.

وعلى غرار معظم الهواتف الذكية الأخرى، تبرز الكاميرا الرئيسية في الخلف كمستطيل في الجزء العلوي الأيسر، وفي السابق كانت الشركة الصينية تقوم بتركيب كاميراتها الخلفية في المنتصف.

وعللت شركة وان بلس سبب هذا التغيير بتحسين خصائص التبريد وتقنية الهوائي.

وزن خفيف

ويمتاز هاتف وان بلس بجودة التصنيع والوزن الخفيف نسبيا، والذي لا يتعدى 188 جراما، ويشتمل على شاشة قياس 6.55 بوصة وتعمل بدقة الوضوح الفائق FHD+ (2400 x 1080 بيكسل) وبكثافة بيكسلات تبلغ 402 بيكسل في البوصة المربعة.

واعتمدت وان بلس على لوحة AMOLED المرنة والرقيقة للغاية، والتي يمكن ملاحظتها في الحياة اليومية.

ويمتاز هاتف وان بلس 8T بتصميم نحيف للغاية، على الرغم من تركيب المكونات الإلكترونية للتحكم في الشاشة خلف الشاشة.

ويساهم هذا التصميم في عدم زيادة عرض الحافة السفلية للشاشة كما كان الحال في الموديل السابق. وتعرض الشاشة AMOLED الألوان بشكل رائع، كما أنها ليست ملونة بشكل مفرط مثل الكثير من الموديلات الصينية المنافسة.

معدل تنشيط صورة فائق

ويمتاز هاتف وان بلس 8T بمعدل تنشيط صورة فائق يبلغ 120 هرتز، وهي ميزة لا تتوفر في هاتف آيفون 12 الجديد، وبالتالي فإنه يمكن تمرير صفحات الويب والمشاهد في ألعاب الكمبيوتر بسلاسة.

وينبض بداخل الهاتف الذكي الجديد معالج كوالكوم Snapdragon 865 وذاكرة وصول عشوائي سعة 8 أو 12 جيجابايت، مع الاعتماد على ذاكرة الوصول العشوائي UFS-3.1 الجديدة، مع بطارية سعة 4500 مللي أمبير ساعة، والتي تكفي مختلف الاستخدامات طوال اليوم.

شاحن Warp Charge 65

وتتمثل الميزة الأساسية في شاحن Warp Charge 65، والذي يتيح إمكانية شحن الهاتف الذكي 8T بنسبة 35% في غضون 10 دقائق.

كما يمكن شحن البطارية بالكامل في أقل من 40 دقيقة، وتعد هذه الوظيفة من المزايا الرئيسية للهاتف الذكي الجديد؛ نظرا لأن هناك مجال كبير من الابتكارات فيما يتعلق بتقنية الشحن.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية لهاتف وان بلس 8T على كاميرا رئيسية رباعية، وتعمل الكاميرا الواسعة بدقة تصل إلى 48 ميجابيكسل ويتم تثبيتها بصريا. وتلتقط العدسة واسعة الزاوية للغاية معلومات الصورة بدقة وضوح 16 ميجابيكسل، وتعمل كاميرا الماكرو بدقة 5 ميجابيكسل وهناك كاميرا أحادية اللون لمستشعر العمق ولا يشتمل الهاتف الذكي الجديد على عدسة مقربة.

ويمكن للمستخدم التقاط صور وتسجيل فيديو فائق الوضوح بواسطة الهاتف الذكي 8T في ضوء النهار، ويظهر بعض التشويش في ظل ظروف الإضاءة المنخفضة.

ودائما ما يترك تأثير “البوكيه” بواسطة هاتف وان بلس 8T تأثيرا مختلطا، وعادة ما تظهر لقطات البورتيريه بشكل احترافي، لكن قد يظهر تشوش على حواف تسجيلات الفيديو.

ويستفيد أصحاب هاتف وان بلس 8T من مزايا نظام جوجل أندرويد الحالي؛ حيث قامت الشركة الصينية بتزويد هاتفها الذكي الجديد بنظام أندرويد 11، مع وضع لمساتها الخاصة على نظام التشغيل من خلال واجهة المستخدم Oxygen OS، والتي تبدو بتصميم عصري أنيق.

تقنية 5G

وعلى صعيد الجوانب التقنية يلبي هاتف وان بلس 8T المتطلبات التقنية الحالية من خلال دعم تقنية الجيل الخامس 5G للاتصالات الهاتفية الجوالة وشبكة الواي فاي 6 وتقنية البلوتوث 5.1.

ويتوفر هاتف وان بلس 8T الجديد باللون الأخضر والفضي بسعر يبلغ 749 دولارا.