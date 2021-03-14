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“وان بلس” تطرح أول ساعة ذكية بميّزات صحية

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 14 - مارس - 2021 11:44 مساءً
وان بلس تدخل خط إنتاج الساعات الذكية

وان بلس تدخل خط إنتاج الساعات الذكية

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من المقرر أن تطرح شركة “وان بلس” الصينية المصنعة للهواتف الذكية الرائدة، أول ساعة ذكية خلال شهر مارس/ آذار الجاري.

وبحسب موقع “جي إس إم مارينا”، فإن ساعة “وان بلس” سيتم طرحها في 23 مارس بجانب سلسلة هواتف “وان بلس 9” الجديدة.

وقالت شركة “وان بلس” في منشور لها عبر منتدياتها الرسمية إن ساعتها الذكية “إضافة جديدة إلى عائلتها، وتتسم بأنها صحية ودقيقة وحتى تعتني بك أثناء نومك”، وهو ما يؤكد أن الساعة ستأتي مع ميزات الصحة واللياقة البدنية وتتبع النوم، ولكن هذا ليس مفاجئا لأن معظم الساعات الذكية تأتي مع هذه الميزات.

وعلى الرغم من أن “وان بلس” لم تكشف الكثير عن ساعتها الذكية حتى الآن، فقد أعلنت عن مسابقة ستكافئ من خلالها 9 فائزين بأول ساعة ذكية لها، وسيتم قبول المشاركات حتى 23 مارس الجاري.

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