وان بلس تعلن عن هاتفها المتميز OnePlus Ace Pro

أطلقت شركة وان بلس، هاتفها الجديد والمتميز OnePlus Ace Pro في السوق الصيني مؤخراً بعنوان OnePlus 10T.

يتوافق هاتف OnePlus Ace Pro مع 10T في التصميم وأيضاً الألوان المقدمة من وان بلس لكلا الهاتفين، حيث يأتي الإصدار الجديد أيضاً بألوان الأخضر والأسود.

ويتوفر هاتف OnePlus Ace Pro بذاكرة عشوائية 12 أو 16 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 أو 512 جيجا بايت، لذا لا يتوفر الهاتف بنموذج أقل كما في هاتف 10T الذي جاء بنموذج مميز بذاكرة 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت.

أيضاً يختلف الإصدار الجديد Ace Pro في دعم واجهة ColorOS 12.1 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 12، بينما انطلق هاتف OnePlus 10T بواجهة OxygenOS 12.1.

كما يأتي OnePlus Ace Pro بتقنية الشحن السريع بقدرة 150W عبر شاحن 160W SuperVOOC يقدم من وان بلس في محتوى الصندوق.

ويأتي النموذج الرئيسي من هاتف OnePlus Ace Pro بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت بسعر 518 دولار، بينما يأتي النموذج الأعلى بسعر 562 دولار.