وثائق "تويتر" تكشف عن تعاون المنصة مع الاستخبارات الأميركيّة

رضخ موظفو تويتر لحملة ضغط قادها عضو في الحزب الديمقراطي في خريف عام 2017 وغيروا سياستهم الإعلانية للسماح بعلاقة أوثق مع وكالات الاستخبارات الأميركية، وفقًا لوثائق داخلية نشرها يوم الثلاثاء الصحافي المستقل مات تايبي.

هذا ولم يعتقد المسؤولون التنفيذيون في تويتر أن هناك نشاطا كبيرًا من قبل مجموعات التدخل الروسية في الانتخابات على المنصة اعتبارًا من 6 أيلول/ سبتمبر 2017، وقرروا داخليًا أن القلق يتركز على منصة فيسبوك التي يعتقدون أنها تواجه وطأة تدقيق من الكونغرس، وفقًا لتايبي.

20.“Were Twitter a contractor for the FSB… they could not have built a more effective disinformation platform,” Johns Hopkins Professor (and Intel Committee “expert”) Thomas Rid told Politico. pic.twitter.com/J5Q3WYY3YI

— Matt Taibbi (@mtaibbi) January 3, 2023