وثائق مسربة تفضح تمييز غوغل بحق الموظفين السود والنساء

كشفت بيانات مسربة أن شركة غوغل ربما تمارس نوعا من التمييز بين موظفيها فيما يخص معدل الأجور حسب الجنس والعرق.

وزعمت هذه التسريبات التي نشرها موقع Insider، أن الموظفين أصحاب البشرة السمراء في غوغل، يحصلون على أجر أقل بمقدار 20 ألف دولار في المتوسط مقارنة بزملائهم من أصحاب البشرة البيضاء. كما تتقاضى النساء أجورا أقل من الرجال.

وأضافت أن هذه البيانات يجري تداولها ومشاركتها داخليا من قبل موظفي غوغل أنفسهم، الذين قدموا طوعا بيانات رواتبهم وحقوق الملكية والمكافآت لعام 2022، قبل أن تتسرب هذه الجداول إلى موقع Insider.

وحسب التسريبات، فإن جداول بيانات الأجور والمكافآت تشمل أكثر من 12 ألف موظف في غوغل في مناصب إدارية، وتكشف وجود اتجاهات واضحة في الأجور غير المتساوية حسب العرق والجنس.

وتأتي التسريبات على الرغم من الأخبار المتكررة في السنوات الأخيرة عن محاولة مديري جوجل حظر المصطلحات “المهينة”، أو خطط الشركة لوضع علامة على مصطلحات غير صحيحة سياسيا للمستخدمين داخل أشرطة البحث ومحرر مستندات جوجل.

وتبين أنه في مكاتب غوغل العديدة حول منطقة خليج سان فرانسيسكو بكاليفورنيا، والتي لديها ثالث أعلى تكلفة معيشة مقارنة بأي مدينة في أمريكا، كان متوسط “الحد الأدنى للراتب الأساسي” 39.962 دولارا فقط.

وجُمعت الإحصائية من مواقع مكاتب جوجل الثمانية في وادي السيليكون والضواحي المحيطة بها.

وتتضمن بيانات الأجور موظفين من العديد من الأدوار داخل عملاق التكنولوجيا، بما في ذلك مهندسي البرمجيات ومحللي الأعمال ومندوبي المبيعات. بالإضافة إلى بيانات حول كيفية تقسيم تعويضات الموظفين حسب الجنس، مع إثبات التفاوت المعلن في كثير من الأحيان بين الموظفين الذكور والإناث، وفقا للصور النمطية – باستثناء المبيعات.

ويبدو أن الموظفات في “المبيعات المباشرة للمؤسسة” واستراتيجيات المبيعات، يحصلن أكثر من زملائهن الذكور.

وتعليقا على جدول البيانات المسرب، قال المتحدث باسم غوغل، تاماني جاياسينجي: “نحن نعوض موظفي جوجل بناء على ما يفعلونه، وليس على هويتهم”، حسب موقع ديلي ميل.

وأضاف: “نجري تحليلا صارما للأجور والمساواة في الأجور كل عام للتأكد من أن الرواتب والمكافآت وجوائز الأسهم عادلة. يحتوي جدول البيانات هذا على بيانات قديمة تم الإبلاغ عنها ذاتيا ولم يتم التحقق منها ولا تقدم تمثيلا دقيقا للتعويضات عبر القوى العاملة لدينا”.