وداعاً “فلاش بلاير”.. هذا ما طلبته “أدوبي” من مستخدميها

أوقفت شركة البرمجيات “أدوبي”، الجمعة، تحديث مشغل الوسائط “أدوبي فلاش بلاير” وطالبت المستخدمين بإلغاء تثبيت البرنامج قبل وقفه بشكل نهائي في 12 من الشهر الجاري.

البرنامج الذي صدر لأول مرة في 1996، وسمح لصانعي المحتوى إضافة الرسوم المتحركة والألعاب لصفحات الإنترنت، لم يعد يحظى بالإقبال بعد فشله في مواكبة تطور الإنترنت وتحول الناس نحو الهواتف الذكية.

وساعد المشغل الإصدارات المبكرة من المواقع مثل يوتيوب.

وأثرت المخاوف الأمنية على الإقبال عليه كما عانى من أجل مواكبة تطور تكنولوجيا الإنترنت.

وتذكر نهاية فلاش برسالة مفتوحة سبق لستيف جوبز أن كتبها وانتقد فيها البرنامج وحدد أسباب عدم سماحه له بالعمل على منتجات “أبل”.

كما ابتعدت العلامات التجارية الأخرى عن البرنامج، ما دفع الشركة إلى إنهاء البرنامج على مواقع الإنترنت وعلى الهواتف النقالة بعد مشاكل متعددة.

وكانت الضربة القاضية لتقنية فلاش في 2014 عندما تم إصدار HTML5 ، وهو برنامج يسمح بالعديد من الوظائف نفسها مثل Flash ولكنه لا يطلب من المستخدمين تثبيت أي مكونات إضافية.

وتوقفت الشركات الكبرى مثل يوتيوب وفيسبوك ونتفلكيس عن استخدام البرنامج، وانخفض الإقبال عليه من قبل مستخدمي غوغل إلى أقل من 17 في المئة في 2017 بعدما كانت النسبة تصل إلى 80 في المئة في السابق.