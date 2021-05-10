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وداعاً لجرح الأصابع… جهاز لقياس السكر عن بعد!

10 - مايو - 2021
فحص السكري

فحص السكري

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يعمل علماء الروس على تصميم جهاز ذكي مزود بجهاز استشعار غير جراحي يسمح بقياس مستويات السكر في الدم، بحسب ما قاله  مصدر في مركز Sensorica، في حديث لمراسل “نوفوستي”.

الجهاز المستشعر، عبارة عن سوار يمكن ارتداؤه على المعصم، حيث يُخطط لتحضير واختبار نموذج أولي للجهاز في جامعة سيتشينوف الطبية بموسكو في عام 2021، وسيسمح الجهاز بقياس نسبة السكر في الدم بشكل دوري متكرر وبدقة عالية، ويمكنه قياس تركيز الغلوكوز بدقة عالية، وعلى الأقل 12 مرة في الساعة.

ويقوم الجهاز بإرسال المعطيات التي سجلها إلى الهاتف الذكي، والذي يمكنه إرسال هذه البيانات والمعطيات إلى الطبيب المختص. وبعد ذلك، سيتمكن الطبيب المشرف على العلاج، من تحليل هذه المعطيات بواسطة تطبيق خاص،  وذلك بحسب “نوفوستي”.

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