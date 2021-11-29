وداعاً لهذه الميزة في سبوتيفاي

تقول شركة سبوتيفاي إنها تتوقف عن العمل بميزة Car View، التي تم تقديمها في بداية عام 2019 كوسيلة لجعل التطبيق أقل تشتيتًا وأسهل للتحكم أثناء القيادة.

ومن غير الواضح حاليًا ما إذا كانت الميزة تختفي عبر جميع المنصات أم عبر أندرويد فقط. ويشعر العديد من المستخدمين بعدم الرضا عن إزالتها دون بديل.

وظهر تأكيد التغيير في شهر أكتوبر، عندما رد مشرف على منشور في منتدى المجتمع الخاص بالشركة يسأل عن سبب فقدان الميزة.

وكتب المشرف: يمكننا أن نؤكد أننا بصدد إنهاء العمل بميزة Car View. ومع ذلك، لا يعني هذا أننا لا نريد تحسين كيفية استماع المستخدمين إلى سبوتيفاي أثناء القيادة. على العكس من ذلك، نحن نستكشف بنشاط مجموعة متنوعة من الطرق الجديدة لتقديم أفضل تجربة استماع داخل السيارة. فكر في توقف Car View كشيء يجب أن يحدث في محاولة لإفساح المجال أمام ابتكارات جديدة تأتي.

وأضاف: بينما نعمل خلف الكواليس على تحسين التجربة، يكون أحد البدائل هو الاستماع دون استخدام اليدين عبر مساعد جوجل. تعمل هذه الميزة أيضًا مع خرائط جوجل حتى تتمكن من التنقل أثناء الاستماع إلى سبوتيفاي.

هل تزيل سبوتيفاي Car Thing عبر جميع المنصات

أزعجت هذه الخطوة العديد من المستخدمين، وقال الناس إن إزالة Car View جعل من الصعب عليهم استخدام خدمة البث بأمان أثناء القيادة.

كما اتهم البعض الشركة بإزالة Car View كوسيلة لبيع جهاز Car Thing الذي تبلغ تكلفته 80 دولار، والذي يعمل بمثابة شاشة عرض وجهاز تحكم عن بعد لخدمة بث الموسيقى وهو متاح حاليًا فقط لمشتركي Premium عبر قائمة انتظار.

وفي حال أزالت الشركة Car View من تطبيقها لنظام iOS، فإنك تظل قادرًا على التحكم في الموسيقى دون استخدام اليدين باستخدام سيري عن طريق إضافة عبارة “عبر سبوتيفاي” في نهاية أي أمر صوتي.

ويمكن لسيري تذكر خدمة البث المفضلة لديك. نتيجة لذلك قد لا تضطر دائمًا إلى مطالبة المساعد الصوتي باستخدام سبوتيفاي.

كما يمكنك عبر أندرويد تعيين مساعد جوجل افتراضيًا لاستخدام سبوتيفاي. بالإضافة إلى ذلك يمكنك عبر كلا النظامين تنشيط عناصر التحكم في خدمة البث داخل خرائط جوجل.