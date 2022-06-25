وداعاً ويندوز 8.1.. مايكروسوفت ستوقف دعمه في هذا التاريخ

سيكون مستخدمو نظام التشغيل ويندوز 8.1 على موعد بإيقاف الدعم عنه من شركة مايكروسوفت مطلع السنة القادمة 2023.

وستبدأ عملاقة البرمجيات بإرسال إعلامات إلى أجهزة ويندوز 8.1 الحالية في الشهر المقبل، وذلك كتذكير أولي قبل وقف الدعم في 10 يناير من العام القادم.

وتكون الإشعارات مشابهة لتلك التي استخدمتها مايكروسوفت في الماضي لتذكير مستخدمي ويندوز 7 بتواريخ انتهاء الدعم.

وتوقفت مايكروسوفت في الأصل عن دعم ويندوز 8 في عام 2016. ولكن يتوقف الدعم الكامل لويندوز 8.1 في شهر يناير 2023.

ولن تقدم الشركة برنامج تحديث الأمان الموسع لنظام التشغيل ويندوز 8.1. ونتيجة لذلك لن تتمكن الشركات من الدفع مقابل المزيد تصحيحات الأمان. ويتعين عليك الترقية أو قبول مخاطر تشغيل البرنامج دون تحديثات الأمان.

وكان ويندوز 8.1 إصلاحًا لطريقة استقبال ويندوز 8. وقدم ويندوز 8 رؤية جديدة تتمحور حول اللمس لمستقبل مايكروسوفت. ولكن تخلص من سطح المكتب التقليدي وزر ابدأ بطريقة كبيرة لدرجة أن العديد من مستخدمي الحاسب رفضوها.

ولم يتماشى نظام التشغيل الذي يركز على الأجهزة المحمولة مع ما يريده المستخدمون. وأعاد ويندوز 8.1 زر ابدأ.

وبالرغم من تحسينات ويندوز 8.1، فإن عصر ويندوز 8 يتجه ليصبح أحد عصور مايكروسوفت الماضية. ويحرص العديد من عملاء الشركة على نسيانه.

وحاولت مايكروسوفت تحديث ويندوز في مواجهة منافسة آيباد. ولكن خسرت العديد من العملاء نتيجة لذلك.

ووصل ويندوز 10 في عام 2015 متراجعًا عن العديد من تغييرات ويندوز 8. كما أزال ويندوز 11 ميزة Live Tiles من قائمة ابدأ، وأصلح العديد من المشاكل القديمة التي كانت موجودة في ويندوز لعقود.

ويحتاج مستخدمو ويندوز 8.1 الآن إلى تحديد ما إذا كانوا يريدون ترقية نظام التشغيل أو شراء جهاز جديد. ولن تدعم معظم أجهزة ويندوز 8.1 ويندوز 11، وذلك نظرًا لمتطلبات وحدة المعالجة المركزية الصارمة.

توضح مايكروسوفت أن معظم أجهزة ويندوز 8.1 أو ويندوز 8 لن تفي بمتطلبات العتاد للترقية إلى ويندوز 11. ولكن يمكن ترقية الحواسيب المتوافقة العاملة بنظامي ويندوز 8 وويندوز 8.1 إلى ويندوز 10 عن طريق شراء إصدار كامل من البرنامج وتثبيته.

وهذا يجعل ويندوز 10 هو المسار المحتمل للترقية، الذي يستمر دعمه حتى 14 أكتوبر 2025.

ولن تتوقف أجهزة ويندوز 8.1 عن العمل في 10 يناير 2023. ولكن الاستمرار في استعمال نظام التشغيل في العام المقبل دون تحديثات البرامج وإصلاحات الأمان يشكل مخاطرة كبيرة.

ويحتوي موقع دعم مايكروسوفت على مجموعة من الأسئلة الشائعة والمقالات لمساعدة مستخدمي ويندوز 8.1 على الترقية أو نقل الملفات إلى جهاز جديد.