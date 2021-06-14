وداعا لأكياس البلاستيك.. ابتكار سائل حيوي لتغليف الثمار ثم يجف

تمكن فريق بحثي بجامعة آلتو في فنلندا، من ابتكار سائل حيوي، يمكنه تغليف الفواكه والخضراوات ثم يجف، ليحل بديلاً عن الأكياس البلاستيكية الضارة بالبيئة.

وتحمي أكياس التعبئة والتغليف الفواكه والخضراوات من التلف والملوثات، وتبقيها طازجة لفترة أطول، ولكنها تنتج أيضًا كمية كبيرة من النفايات البلاستيكية.

وأثارت هذه المشكلة العالمية، تفكير الفريق المكون من أربع طالبات في قسمي الهندسة الكيميائية والتصميم المعاصر للتوصل إلى حل المشكلة، أثناء مشاركتهن في دورة حول إنشاء تصاميم تتماشى مع المواد الحيوية.

ويعتقد الفريق البحثي، أن طريقة غمس السائل الحيوي يمكن أن تستخدم أيضًا في يوم من الأيام لتغليف الخضراوات والفواكه الأخرى، حيث ستكون بداية جديدة لتسويق أنظمة التعبئة والتغليف المستدامة، بدلاً من أكياس البلاستيك.

وسيقدم الفريق البحثي فكرة السائل الحيوي ”DipWrap“ في قمة ”Biodesign Challenge“ الدولية لتحدي التصميم الحيوي بالولايات المتحدة ”BDC“ التي من المقرر عقدها في وقت لاحق من الشهر الحالي.

ويشارك في هذه القمة، أكثر من 50 فريقا من جميع أنحاء العالم، سيقدمون مشاريع تكنولوجيا حيوية خاصة بهم، إلى لجنة تضم أكاديميين ومهنيين في صناعة التصميم الحيوي.

واكتشف الفريق البحثي بديلاً متجدداً، لملايين من قطع الأغلفة البلاستيكية والتي يتم التخلص منها كل يوم، والذي سينهي عصر استخدام الأغلفة البلاستيكية.

وتوصل الفريق إلى طريقة جديدة تمامًا لتعبئة وتغليف ثمار الخيار، تعتمد على محلول سائل هلامي حيوي يغمس فيه الخيار، ثم يتحول السائل إلى فيلم شفاف ويجف في بضع ثوان.

وصمم الفريق البحثي السائل الحيوي من طحالب الأغار الحمراء، والشمع الكرنوبي، ومادة سليلوز بلورات النانوية ”CNC“.

وكان من بين التحديات التي واجهت الفريق البحثي، أنهن لم يستطعن العثور على أي دراسات سابقة حول حلول مماثلة.

بدورها قالت لويز كالاي الطالبة المشاركة في الابتكار: ”ذهبنا إلى المختبر كل أسبوع واختبرنا عدة مواد، وجئنا بفكرة استخدام طحالب الأغار، وأضفنا إليها الشمع لصنع أفلام مقاومة للماء، ومادة CNC لخصائصها المضادة للبكتيريا“.