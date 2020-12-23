ورثة سامسونغ سيدفعون أعلى ضريبة ميراث في تاريخ كوريا الجنوبية‎

قالت مصادر كورية جنوبية أن ورثة رئيس شركة سامسونج “لي كون هي” الذي توفي في 25 أكتوبر الماضي عن عمر ناهز 78 عاما ، سيتحملون مبالغ هائلة كضريبة ميراث.

ويستعد ورثة ”لي كون هي“ لدفع أعلى ضريبة ميراث على الإطلاق في كوريا الجنوبية تقدر بتسعة مليارات دولار .

وترك رئيس شركة سامسونغ وراءه ثروة هائلة من الأسهم والأصول بمليارات الدولارات وصلت بعد حساب القيمة الدقيقة لأسهم ”لي“ إلى 22.1 تريليون وون كورى جنوبي (19.9 مليار دولار)، وفقا لما نقلته صحيفة ”كوريا هيرالد“ عن بورصة كوريا الجنوبية.

وحددت قيمة الأسهم التي سيحصل عليها ورثة ”لي“ بناء على متوسط أسعار إغلاق الأسهم خلال الفترة من 24 أغسطس حتى 22 ديسمبر بقيمة إجمالية قدرها 18.96 تريليون وون (17 مليار دولار).

وتم حساب ضريبة الميراث لجميع الأسهم التي تركها الرئيس الراحل للشركة لتصل إلى 11 تريليون وون (9 مليارات دولار)، وفقا لتقارير محلية، وهي تمثل أعلى ضريبة على الإطلاق للأفراد في كوريا الجنوبية.

يشار إلى أن ”لي كون هي“ لعب دورا أساسيا في نجاح سامسونغ المذهل، والإرث الثري الذي خلفه هو دليل على ذلك.

وامتلك لي 4.18% من أسهم سامسونغ للإلكترونيات الرائدة، و0.08% من أسهم الشركة المفضلة، كما امتلك 29.76% من أسهم شركة سامسونغ للتأمين على الحياة و2.88% من أسهم شركة سامسونغ إس آند تي الشركة القابضة التابعة للتكتل.

وكشفت وسائل إعلام محلية أن ورثة رئيس سامسونغ الراحل قد يختارون دفع الضرائب على عدة سنوات، بموجب القانون الكوري الذي يسمح لهم بسداد الضرائب على شكل أقساط لمدة 5 سنوات، بافتراض أنهم يقدمون تقريرا بضريبة الشركات ويدفعون للسلطات الضريبية سدس القيمة الموروثة.