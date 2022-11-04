وزيرة السياحة الكينية: الجفاف تسبب في نفوق 205 أفيال

قالت وزيرة السياحة الكينية بنينا مالونزا الجمعة، إن الجفاف في بلادها تسبب في نفوق 205 أفيال والعشرات من الحيوانات البرية الأخرى في الفترة من فبراير\شباط إلى أكتوبر\تشرين الأول، في وقت يعاني فيه جزء كبير من شرق أفريقيا من أسوأ موجة جفاف في 40 عاما.

ورغم أن هطولا متفرقا للأمطار بدأ أخيرا في المنطقة، فإن هيئة الأرصاد الجوية في كينيا تتوقع هطول أمطار أقل من المتوسط في معظم مناطق البلاد خلال الأشهر المقبلة، مما يثير المخاوف من أن التهديدات التي تتعرض لها الحياة البرية في كينيا لم تنته بعد.

وأوضحت مالونزا، وهي وزيرة السياحة والحياة البرية والتراث في حكومة بلادها، في مؤتمر صحفي “يتسبب الجفاف في نفوق الحياة البرية… بسبب استنزاف الموارد الغذائية فضلا عن نقص المياه”.

وأشارت إلى أن 14 نوعا من الكائنات الحية تضررت من الجفاف.

وبالإضافة إلى موت الأفيال، فقد نفق 512 من حيوانات الظبي الأفريقي و381 حمارا وحشيا وغير ذلك نتيجة للجفاف في الفترة نفسها، بعضها في المتنزهات الوطنية التي تمثل نقطة جذب سياحي رئيسية للبلاد.

وتأتي الأنباء عن تضرر الحياة البرية في كينيا، حيث تساهم السياحة بنحو عشرة بالمئة من الناتج الاقتصادي ويعمل بها أكثر من مليوني شخص، قبل أيام من انطلاق مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب27) في شرم الشيخ بمصر.