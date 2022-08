وكالة الفضاء الصينية تنشر صوراً مبهرة للأرض

نشرت وكالة الفضاء الصينية مجموعة جديدة من الصور الرائعة التي التقطها رواد مهمة “شنتشو 12” من المدار للأرض، باستخدام الهواتف الذكية.

ونشرت وكالة رحلات الفضاء البشرية الصينية (CMSA)، سلسلة أولى من الصور لكوكبنا من المدار، بعد عودة المهمة الفضائية المكونة من 3 رواد، إلى الأرض، والتي كانت أول زيارة مأهولة إلى وحدة محطة الفضاء الصينية “تيانخه” (Tianhe).

والتقط مجموعة الصور، التي أصدرتها الوكالة حديثا، من قبل رواد فضاء “شنتشو 12” ليو بومينغ وتانغ هونغو، وتُظهر مناظر ليلية للصين والمناطق المحيطة بها، بما في ذلك مدن شنيانغ وتشانغتشون الشمالية الشرقية وبحر بوهاي وخليج هانغتشو وتايوان.

New images taken from Tianhe by Shenzhou-12 astronauts Liu Boming and Tang Hongo released by CMSA. These show 1) Shenyang & Changchun 2) Bohai sea 3) Hangzhou bay 4) Taiwan. https://t.co/dpVwpNasop pic.twitter.com/kkl61xMpo5

