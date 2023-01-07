يبلغ 38 عامًا.. قمر صناعي متقاعد من ناسا "على وشك السقوط"

كشفت وكالة ناسا أنّ قمرًا صناعيًا متقاعدًا يبلغ من العمر 38 عامًا على وشك السقوط من السماء.

الوكالة أوضحت أنّ فرصة سقوط الحطام على أيّ شخص “منخفضة للغاية”، مضيفة أنّ معظم القمر الصناعي الذي يبلغ وزنه 5400 رطل (2450 كلغ) سيحترق عند إعادة الدخول، لكن من المتوقع أن تبقى بعض القطع متماسكة.

في غضون 17 ساعة

كما قدرت وكالة الفضاء احتمالات الإصابة من الحطام المتساقط بنحو 1 في 9400، بحسب أسوشييتد برس.

هذا ومن المتوقع أن يسقط القمر الصناعي العلمي، مساء الأحد، في غضون 17 ساعة أو يستغرقها، وفقًا لوزارة الدفاع الأميركية.

مع ذلك، فإن شركة إيروسبيس كورب التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها تستهدف صباح الاثنين، أو تزيد أو تستغرق 13 ساعة، على طول مسار يمر فوق إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط ومناطق أقصى غرب أميركا الشمالية والجنوبية.

أطلق عام 1984

يذكر أن “قمر ميزانية إشعاع الأرض” أطلق عام 1984 على متن مكوك الفضاء تشالنجر.

وعلى الرغم من أن العمر المتوقع لعمله كان عامين فإن القمر الصناعي استمر في إجراء قياسات الأوزون وغيرها من قياسات الغلاف الجوي حتى تقاعده عام 2005. ودرس القمر الصناعي كيفية امتصاص الأرض وتوليدها للطاقة من الشمس. كما حصل على وداع خاص من تشالنجر.

أول امرأة أميركية في الفضاء

يشار إلى أن أول امرأة أميركية في الفضاء، سالي رايد، أطلقت القمر الصناعي في المدار باستخدام ذراع الروبوت للمكوك.

كما شهدت نفس المهمة أيضًا أول مهمة سير في الفضاء قامت بها امرأة أميركية: كاثرين سوليفان. وكانت هذه هي المرة الأولى التي تطير فيها رائدتان في الفضاء معاً.

فيما كانت هذه هي الرحلة الفضائية الثانية والأخيرة لرايد، التي توفيت عام 2012.