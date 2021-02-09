يتضمن 7 شاشات … تعرفوا إلى “لابتوب” Aurora 7

قدمت الشركة البريطانية المسماة Expanscape نموذجًا أوليًا لحاسب محمول يُدعى Aurora 7 مزود بست شاشات إضافية تمتد في كل اتجاه بعيدًا عن الشاشة الرئيسية، كل منها يعرض النوافذ والتطبيقات الخاصة بها.

ولا تتعامل العديد من مفاصل الحاسب المحمول بشكل جيد مع شاشة واحدة متصلة، ناهيك عن سبعة.

وإلى جانب الشاشة الرئيسية بقياس 17.3 إنشًا وبدقة 3840×2160 بكسل، هناك ثلاث شاشات أخرى بالحجم والدقة نفسها.

وتوجد شاشة واحدة بقياس 7 إنشات وبدقة 1920×1200 بكسل فوق الشاشتين اليمنى واليسرى، وتجد أيضًا شاشة تعمل باللمس بقياس 7 إنشات وبدقة 1920×1200 بكسل مثبتة في مسند المعصم.

ويزن هذا النموذج الأولي نحو 12 كيلوجرام ويبلغ سمكه 4.3 إنشات، ويتضمن وحدة معالجة الرسوميات Nvidia GeForce GTX 1060 المتوسط ​​المدى لتشغيل شاشات 4K الأربعة.

ويأتي Aurora 7 مزودًا بسعة تخزين تبلغ 2 تيرابايت عبر محرك الأقراص الثابتة و 2.5 تيرابايت إضافية من مساحة التخزين عبر قرص SSD، بالإضافة إلى جميع المنافذ التي قد تحتاجها.

كما أنه يحتوي على معالج Intel Core i9-9900K وذاكرة وصول عشوائي سعتها 64 جيجابايت، ويمكنك العثور على المزيد من المواصفات هنا.

وتريد Expanscape في الإصدارات المستقبلية استخدام Nvidia GeForce RTX 2070 بدلًا من Nvidia GeForce GTX 1060، مع خيارات لمعالج AMD Ryzen 9 3950x أو Intel i9-10900K.

وجرى تصميم حاسب Aurora 7 بشكل أساسي ليكون محطة عمليات أمان متنقلة، وتستمر بطارية النموذج الأولي الحالي لمدة ساعة واحدة فقط.

ويستخدم الحاسب بطارية داخلية أساسية بقوة 82 واط، إلى جانب بطارية داخلية ثانوية بقوة 148 واط لتشغيل الشاشات الإضافية، وهذا يتجاوز الحد القانوني لإدارة الطيران الفيدرالية للطيران في طائرة.

وتقول شركة Expanscape: إنها تعمل على معالجة هذا الأمر في النماذج الأولية المستقبلية، وبمعنى آخر، تلتزم الشركة بالسماح لك بإحضار الحاسب المحمول المزود بسبع شاشات إلى الطائرة.

ويبدو جهاز Aurora 7 أكثر خشونة بشأن الحافات من الحاسب المحمول Project Valerie ذو الشاشات الثلاثية من Razer، ومع ذلك، تدعي Expanscape أنها على استعداد لبيع النموذج الأولي من الحاسب المحمول.

وتقول Expanscape: إنها يمكن أن تساعد الأطراف المهتمة بشراء الحاسب في حجز نموذج أولي، أما بالنسبة للسعر، تطلب منك الشركة التوقيع على اتفاقية عدم إفشاء، تمنعك من مشاركة السعر علنًا.