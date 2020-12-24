يدعم الشحن اللاسلكي السريع.. أحدث الصور المسربة لـ OnePlus 9

تداول مراقبون وناشطون على وسائل التواصل، أحدث الصورة المسربة للهاتف المميز والمرتقب من “ون بلس” OnePlus 9، إضافة لذلك تم الكشف عن أهم المميزات القادمة معه.

أكدت أحدث التقارير خطط وان بلس لإطلاق ثلاثة إصدارات من سلسلة هواتف OnePlus 9، حيث تقدم الإصدار الرئيسي، مع إصدار Pro وأيضاً هاتف OnePlus 9 Lite، والبيوم تسلط أحدث التسريبات الضوء حول هاتف OnePlus 9.

ولقد أكدت الصور المتداولة على أن هاتف OnePlus 9 سينطلق العام المقبل بتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية، كما أن الهاتف يدعم الشحن اللاسلكي العكسي.

ويعد هاتف OnePlus 8 Pro الإصدار الوحيد من هواتف وان بلس المميز بالشحن اللاسلكي، والشحن اللاسلكي العكسي، لذا أشارت التوقعات السابقة إلى أن إصدارات Pro فقط ستأتي بميزة الشحن اللاسلكي والشحن العكسي، بشكل خاص مع إطلاق هاتف OnePlus 8T دون ميزة الشحن اللاسلكي.

وتؤكد أحدث التسريبات على خطط وان بلس لدعم الإصدار الرئيسي القادم OnePlus 9 بتقنية الشحن اللاسلكي والعكسي، كما أوضح موقع 91mobiles أن هاتف OnePlus 9 يأتي بتقنية الشحن اللاسلكي السريع بقدرة 65W، كما يضم بطارية بقدرة 4500 mAh، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الهاتف في حدث يعقد في منتصف شهر مارس من العام المقبل.