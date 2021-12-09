يدعم تقنية 5G.. مواصفات هاتف تيك توك الجديد

أعلنت شركة “يوني هيرتز Unihertz” الصينية، اليوم الخميس، عن إطلاق الهاتف الذكي “تيك توك TickTock” الجديد، الذي يدعم تقنية 5G.

وأوضحت الشركة أن الهاتف الذكي TickTock الجديد يأتي بأبعاد 176 x 6ر85 x 9ر14 ملم، ويصل وزنه إلى 309 جرامات، مشيرة إلى أنه يمتاز بمقاومة الغبار والأتربة ورذاذ الماء وفقا لفئة الحماية IP68.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على شاشة قياس 6.5 بوصة وتعمل بدقة الوضوح 2340 x 1080 بيكسل.

وينبض بداخله معالج ميديا تيك Dimensity 700-SoC مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 8 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت، والتي يمكن توسيعها عن طريق بطاقة الذاكرة microSD الخارجية، ويعتمد على نظام التشغيل جوجل أندرويد 11.

وعلى الجانب الخلفي للهاتف الذكي TickTock الجديد تظهر شاشة ثانية قياس 1.3 بوصة وبدقة وضوح 360 x 360 بيكسل، يتم استعمالها من خلال الأصابع، ويمكن استعمال الشاشة الثانية لإظهار الوقت الحالي أو التقاط صور السيلفي.

وقامت الشركة الصينية أيضا بتزويد هاتفها الذكي بوحدة إرسال بالأشعة تحت الحمراء IR وذلك للتحكم في الأجهزة الأخرى.

ويدعم الهاتف الذكي الجديد تقنية الجيل الخامس 5G للاتصالات الهاتفية الجوالة مع دعم تقنية الواي فاي WiFi 802.11 a/b/g/n/ac وتقنية البلوتوث 5.1 وتقنية اتصالات المجال القريب NFC، علاوة على أن وحدة GNSS تدعم أنظمة تحديد المواقع GPS وBeidou وGlonass مع توافر بوصلة إلكترونية ومستشعر ضغط ومستشعر بصمات الأصابع.