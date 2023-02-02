تشبه جهاز "آيباد".. شاشة جديدة من آبل لإدارة المنزل الذكي

تعمل شركة أبل على تطوير ملحق منزلي جديد مصمم ليكون بمثابة محور لإدارة المنزل الذكي، قد يكون أقرب إلى الشاشة المركزية.

وتعد “Apple TV” و”HomePod” بالفعل محاور منزلية، ويمكن لجميع أجهزة أبل تقريبًا التحكم في إعدادها، لكن أبل تصمم منتجًا لإدارة المنزل بالكامل لجعل التحكم أسهل.

ووصف محلل أخبار أبل مارك غورمان من وكالة بلومبيرغ المنتج الجديد قيد التطوير بأنه يشبه جهاز “آيباد” منخفض المستوى، مما يشير إلى أنه يمكن أن يشبه “آيباد” من الجيل العاشر للمبتدئين.

ورغم شح المعلومات عن المنتج الجديد، إلا أنه يرجح أن يتم تصميمه للتركيب على الجدران والأشياء الأخرى باستخدام مثبتات مغناطيسية، لذلك يمكن وضعه في الجزء الأكثر مركزية من المنزل.

وسيجعل التصميم المثبت المنتج أكثر اندماجًا في المنزل من شيء مثل “آيباد”، وسيوفر مكانًا مركزيًا لأي شخص داخل المنزل للتحكم في المنتجات المتصلة بـ “HomeKit” و”Matter”.

وفي الوقت الحالي، يجب التحكم في كل من أجهزة “HomeKit” و”Matter” من آيفون أو آيباد أو ماك، ويجب دعوة كل شخص في المنزل بشكل فردي إلى إعداد “HomeKit”، الذي يمكن أن يكون مشكلة إذا كان هناك ضيوف في المنزل أو للتحكم السريع عندما يكون جهاز أبل غير سهل الاستخدام.

وبحسب التقارير، من المفترض أن اثنين أو أكثر من شاشات “Home” ستتمكن من العمل مع بعضها البعض لاستخدامها في غرف منفصلة، على غرار كيفية عمل “HomePod” و”Apple TV” الآن.

ويمكن أن تسمح الشاشة ببث الفيديو وإجراء مكالمات “FaceTime”.

وستضم الشاشة مكبر صوت مدمجا، لذلك يمكن أن تكون أيضًا نوعًا من أجهزة “iPad” و”HomePod” الهجينة، التي جرى الحديث عنها سابقًا.

وسوف يتنافس منتج إدارة المنزل الذكي المصمم من قبل أبل مع نماذج شاشات العرض المتكاملة مع الأجهزة المنزلية الذكية الأخرى من شركات مثل أمازون وفيسبوك وغوغل.

وعلى سبيل المثال، تصنع فيسبوك “Meta Portal”، وهو جهاز يمكنه التحكم في المنتجات المستندة إلى المساعد الشخصي “Alexa” ويسمح بإجراء مكالمات الفيديو مع الأصدقاء والعائلة.

وتصنع أمازون “Echo Show” وشاشة ذكية مع مكبر صوت وشاشة مقاس 10 بوصات، يمكن استخدامها للتحكم في منتجات المنزل الذكي ومشاهدة الفيديو وإجراء المكالمات والمزيد.

وتقدم غوغل “Nest Hub Max” لبث المحتوى والاستماع إلى الموسيقى والتحكم في المنتجات التي تتكامل مع نظام المنزل الذكي غوغل.

ونظرًا لأن جميع المنافسين الرئيسيين لشركة أبل تقريبًا يقدمون جهازًا داخليًا مصممًا ليكون بمثابة مركز للتحكم في منتجات المنزل الذكي وإجراء المكالمات، فليس من الصعب تخيل جهاز مماثل من أبل.